財政部長莊翠雲明（16）日將赴立法院財政委員會進行業務報告並備詢，最新書面報告出爐，其中青年安心成家購屋優惠貸款實施至今（114）年9月底，累計核貸金額已破兆元，達到1兆565億元。不過，財政部也強調，將持續督導公股銀行執行6大優化措施，包括加強查核轉租、人頭戶等未符自住目的貸款，收回補貼利息及重新調整核貸條件。根據財政部統計，青年安心成家購屋優惠貸款實施以來，截至今年9月底，累計核貸13萬6518戶，累計金額達1兆565億元，協助青壯年族群購屋安居。不過，為協助民眾購屋自住貸款需求，金管會宣布，今年9月1日起，新青安貸款撥款案件不計入銀行法第72條之2限額。對此，財政部表示，將持續督導公股銀行完善貸前徵審及貸後管理，加強查核違規，並遵依行政院4項原則、中央銀行不動產信用管制、金管會及銀行公會授信原則規範等規定，妥善調配資金，確保銀行信用資源用於民眾購屋自住，以利整體房市穩健發展，穩定金融市場秩序。此外，財政部強調，也持續督導公股銀行就新青安貸款執行優化措施，包含落實貸前徵審、強化貸後管理，輔以跨部會資料勾稽、加強查核轉租、人頭戶或營業等未符自住目的貸款，收回補貼利息及重新調整核貸條件。