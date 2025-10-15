我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中國央視新聞曝光緬北魏家電信詐騙園區的犯罪實錄，結合「政軍商」鞏固園區，創立暴力管控電詐園區的模式。（圖／翻攝自微博）

緬甸北部「四大家族」詐騙集團，近期皆已經在中國進入司法程序，「魏家」（魏懷仁犯罪集團）首要分子及重點涉案人員被依涉嫌詐騙、故意殺人等罪嫌被提起公訴。《央視》也曝光魏家的犯罪實錄，包括「政軍商鐵三角」控制電詐園區的手法，甚至為了結拜「殺人祭天」。中國《央視》報導，緬北四大犯罪家族中，「明家」已被一審宣判、「白家」一審正開庭審理，「魏家」魏懷仁犯罪集團的首要分子及其他重點涉案人員，9日也被以涉嫌詐欺罪、故意殺人罪、組織他人偷越國（邊）境罪、敲詐勒索罪等被提起公訴。魏家犯罪集團自15年前插手緬甸政壇，頭目魏懷仁是政府任命的邊防部隊監察委員會主席，實際掌握軍權。魏家的特色是有國家授權的邊防營，屬於有編制的武裝力量，其他家族則是自己擴張、自己籌錢買武器、招人來充實武裝，保護園區。魏家也創立武裝暴力管控詐騙園區模式，被其他家族效訪。而魏家還涉獵賭博、色情產業，並透過網路營造「緬北遍地是黃金」的虛假繁榮，吸引中國人前往掏金。在2017年前後，詐騙集團轉移到緬北，魏家一邊大肆建立電信詐騙園區，吸引金主入駐並提供武裝保護，一邊用高額租金、人頭稅、治安費賺錢。魏懷仁直言，對於詐騙公司來說，中國籍員工是最重要的資源，一個中國員工買入價格漲到30幾萬元人民幣，想回家還得交出幾十萬人民幣的贖金。魏家二代、魏懷仁的外甥陳大衛「殺伐果決」，因此被任命接下軍權，而他實際就是背負多條人命的監工、打手。緬北各大家族都會派駐武裝力量，夥同金主壓制底層電詐人員，施以體罰、拘禁、暴力毆打。當有金主提出要與陳大衛做結拜兄弟時，陳大衛稱既然結拜就必須要有儀式感，讓手下找陌生人要「殺人祭天」，被關禁閉的馬某德慘遭拖去槍斃。陳大衛在被警方問訊時也冷漠說：「需要有什麼感受嗎？（警方：那不是一個活生生的人嗎？）沒什麼感受。」陳大衛也曾因為與其他園區的金主發生糾紛，某次逮到金主手下時，就將人綑綁丟入坑中，「給民兵下令讓他跪在坑裡，打光所有的子彈以後，才對死者進行掩埋」，屍體頭蓋骨就有７個彈孔、身上和衣物也都彈痕。但對於這些殺人指控， 陳大衛也毫不在意，「這個就讓你們中國的法律來制裁我吧。」金主「康某」在2019年偷渡緬甸投靠魏家，將詐騙園區原本的過程長且收益慢，「殺豬盤」模式，升級成「包裝、引流、拉群、下載APP，客戶一多就統一沒收」的模式，由原來多名電詐分子「圍獵」一名受害者，到一名詐騙分子「收割」多名受害者的轉變；加上魏家二代營造的「基金、區塊鏈項目」包裝，詐騙所得水漲船高。中國警方目前查清魏家涉及的詐騙金額將近人民幣60億元，開設賭場的流水大概近百億元。同時也還在經營黃、賭、毒的生意。