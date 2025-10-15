台灣大賽首戰18日即將登場，中信兄弟前2戰於大巨蛋擔任主場球隊，門票今（15）日開賣，結果不到6小時，將近8萬張門票宣告全數售完，有人就在Threads上分享，ibon售票系統不斷顯示「流量管制」，很想進場應援卻完全搶不到票，不少球迷也崩潰表示，「我中午要買的時候直接當機(癱瘓)，下午看內野全賣完了」、「百萬象迷太扯了」、「以前下班再買就好，現在怎麼這麼難買...」
開賣10分鐘內野熱區完售 下午17點剩下L5開放購買
中信兄弟前2戰於13、14日限定開放給會員、持有中信卡用戶購買，今日中午12點30分則全面開放，根據《NOWnews》記者實際查看，開賣10分鐘，內野熱區2000元以上區域就已全部顯示售完，球迷轉攻1800元席位，下午約17點時，則僅剩下L5與外野剩下個位數座位。
最後，中信兄弟球團在晚間18點21分，公布前2戰通通完售消息，等同於開放搶票不到6小時就賣光，有望創下台灣大賽前2戰合計80000人進場的歷史新紀錄。
多平台同時售票 ibon系統因而「流量管制」
消息一出，不少球迷都在網路上崩潰喊話，透露自己到ibon系統購買時，機台都顯示「流量管制」，有內行球迷出來解答，表示「他的流量管制是機台的，只是因為太多平台同時售票，所以才說基本上機台卡住就沒了，因為還會從其他平台灌進來。」
另外也有球迷請教現場購票方面，實際上現場仍會有售票窗口，但因為預購門票便已賣完，因此現場主要是補票與其他服務，讓球迷大喊希望未來可以改變，「其實未來應該要網路占8成，現場占2成有的年紀比較大、或是比較小的，根本沒辦法看球賽。」
