2025年中華職棒台灣大賽18日開打，中信兄弟擔任前2戰大巨蛋主場球隊，門票今（15）日全面開賣就熱銷，根據球團最新消息，前2戰內外野一般座位區全部完售，有機會創造台灣大賽史上，前2戰合計8萬人進場的空前紀錄。中信兄弟球團於晚間18點21分正式宣布，「謝謝球迷朋友們的熱烈支持！中信兄弟總冠軍系列戰10/18(六)G1與10/19(日)G2台北大巨蛋主場場次，內外野一般座位觀眾席已在今天傍晚全數販售完畢！兄弟們將持續全力備戰，一起「進化·決勝」拿下年度總冠軍。」去年中信兄弟大巨蛋台灣大賽第1場吸引40000人滿場、第2場37596人，總計77596人進場，創下台灣大賽紀錄，今年開賣不到6小時，一般座位區就宣布完售，若後續部分輪椅席也售完，有機會寫下大巨蛋前2戰都滿場、合計80000人進場的新紀錄。