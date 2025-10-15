我是廣告 請繼續往下閱讀

中職36年台灣大賽將於18日點燃戰火，不過在開打前夕，傳出令人遺憾的消息，中信兄弟外野手詹子賢遭逢喪父之痛。今（15）日晚間，他在個人社群上發文表示，「爸，謝謝您這一生對兒子的栽培與養育之恩。」身為兄弟主力外野手的詹子賢，在例行賽結束後專注備戰即將到來的台灣大賽，卻在開賽前傳出噩耗。他也在社群上寫下，「感謝上天讓我能成為您的孩子，兒子覺得光榮！」「接下來我會好好打球，照顧好自己、照顧好整個家庭，您也要無牽掛地走。下輩子再來做我的爸爸，兒子會繼續孝順您！無痛。」詹子賢在文中寫道。詹子賢本季與中信兄弟簽下5年複數年合約，7月中喜迎兒子誕生，然而就在台灣大賽前夕傳出父親離世的噩耗。消息公開後，球界好友與球迷紛紛在留言區表達哀悼與慰問。