日本職業棒球（NPB）高潮系列賽今（15）日開打，帶有1勝的福岡軟銀鷹隊在主場交手北海道日本火腿鬥士隊，此役前9局雙方各自靠著野村勇與雷耶斯（Franmil Reyes）的陽春砲戰成平手。延長賽第10局，軟銀隊主砲山川穗高把握滿壘機會，敲出再見安打，終場以2：1氣走火腿隊，取得2勝0敗的優勢。洋聯優勝軟銀隊今日在主場與火腿隊展開6戰4勝的冠軍系列賽，因賽制關係，軟銀隊先保有1勝優勢。此役前6局雙方無分數進帳，直到7局下軟銀隊把握得分機會，野村勇敲出陽春砲，替軟銀取得1：0領先。不過火腿隊在8局上展開反擊，洋砲雷耶斯回敬1發陽春彈，替火腿隊追平比數。正規9局打完，雙方仍是平手，延長賽10局下，栗原陵矢從金村尚真選到保送，並靠著短打推進至二壘，隨後牧原大成被申告敬遠加上今宮健太敲安，軟銀隊一出局後攻佔滿壘。面對滿壘危機，火腿隊緊急換上玉井大翔，但仍被山川穗高敲出再見安打，終場軟銀隊就以2：1氣走火腿隊，取得2勝0敗的優勢。