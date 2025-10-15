我是廣告 請繼續往下閱讀

日本職業棒球（NPB）高潮系列賽今（15）日開打，帶有1勝優勢的阪神虎隊在甲子園球場迎戰橫濱DeNA隊，此役前5局雙方無分數進帳，6局下阪神隊掌握得點圈機會，森下翔太、小野寺暖敲出適時安打，替阪神隊攻下重要的2分，加上投手接力守成，終場阪神隊就以2：0完封橫濱隊，在高潮系列賽取得2勝0敗的優勢。央聯優勝阪神隊今日在主場與橫濱隊展開6戰4勝的冠軍系列賽，因賽制關係，阪神隊先保有1勝優勢。此役雙方推出東克樹交手村上頌樹，前5局雙方以0：0平手。阪神在6局下展開攻勢，近本光司敲出內野安打，並且藉由短棒推進以及盜壘站上三壘得分大門。森下翔太把握得點圈機會，敲出適時安打，替阪神先馳得點，取得1：0領先。隨後佐藤輝明、小野寺暖接連敲安，阪神隊再下一城，取得2：0領先。村上此役主投5局無失分，村上退場後及川雅貴、石井大智以及岩崎優合力守成，終場阪神隊就以2：0完封橫濱隊，在高潮系列賽取得2勝0敗的優勢。