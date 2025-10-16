我是廣告 請繼續往下閱讀

▲喬任梁38歲冥誕，粉絲為他布置墓園，父母也發文述說對兒子的思念。（圖／微博@歡穗-）

《NOWNEWS今日新聞》為讀者整理今（16）日娛樂新聞搶先看：天王周杰倫，昨日突然在IG發限時動態喊話魔術師好友蔡威澤，表示對方已消失一陣子「給了一堆藉口」，還直接放狠話：「再不出現，你就完了」，疑似感情生變；于朦朧離奇墜亡後，被牽扯出的已故藝人喬任梁，昨日是他的38歲冥誕，他的父母也特地上傳影片，表達對兒子思念，也感謝粉絲長情的陪伴；《許我耀眼》導演親自上陣客串，飾演喬琳前男友「林濤」的管梓淨被發現竟是劇組導演，精湛演技讓大家超驚訝。天王周杰倫才剛於上周結束《嘉年華》的巡演，昨日突然在Instagram發限時動態喊話魔術師好友蔡威澤，先是請有看到對方的人通知他，之後透露對方已消失一陣子，「給了一堆藉口，我也都相信讓你好好表演完」，接著還放狠話：「再不出現，你就完了」，隨後又刪文，但被發現已取消關注對方，疑似感情生變。而蔡威澤先是轉發動態後，過一會兒突發出黑底白字表示會遠離社群一陣子，讓外界看的一頭霧水。而對此，《NOWNEWS今日新聞》詢問杰威爾音樂後，目前暫無回應。37歲中國男星于朦朧在9月11日身亡後，陰謀論頻傳，還有不少人聯想到於2016年9月16日過世、也曾被懷疑遭到虐殺的喬任梁，雖然他的父母否認，表示兒子是憂鬱症離世，但部分網友還是採取不信態度。而昨日是他的38歲冥誕，喬任梁父母也上傳影片，公開粉絲為他用粉色花海布置的墓園，並述說對兒子的思念，「這輩子當你的爸爸媽媽，我們還沒當夠」。中國女星趙露思新劇《許我耀眼》在事前毫無宣傳的情況下，開播成績亮眼，每一集都有高討論度。而近日被發現劇中3位演員竟是導演親自上陣客串，其中，飾演喬琳（萬鵬 飾）前未婚夫「林濤」的管梓淨，完美詮釋用溫和外表掩飾內心算計的演技，反派角色讓大家超驚訝，直呼根本看不出是導演。