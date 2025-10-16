我是廣告 請繼續往下閱讀

日本職棒歐力士猛牛於14日正式宣布，將不與投手井口和朋續約，結束雙方短暫的合作關係。現年31歲的井口和朋曾在火腿與台灣打者王柏融同隊，而他在接受日本媒體《報知體育》與《Daily》採訪時表示，雖然連續兩年遭到球團釋出，但他仍不打算退休，並表態希望前往台灣、韓國或杜拜等地延續職業生涯。有趣的是，除了與王柏融同隊過，井口和朋還曾受味全龍總教練葉君璋的指導，與台灣的關係也算頗有連結。井口和朋在2015年選秀會上以第3指名被日本火腿鬥士隊選中，生涯曾與現效力中華職棒台鋼雄鷹的王柏融同隊。2021年是他職業生涯巔峰之年，當季出賽43場，繳出1勝2敗、11次中繼成功、防禦率1.86的亮眼成績。然而此後表現起伏，2023年球季結束後被火腿戰力外。經過測試會後，井口於去年加盟歐力士猛牛，並以育成合約身份加入，隨後在開幕前成功升格為支配下球員。2024年球季他共出賽32場，投32.1局，防禦率4.18，成為球隊牛棚輪值的一員。不過本季狀況明顯下滑，只在一軍登板5場，僅投4.2局便失5分，防禦率高達9.64，8月中旬被下放後就再未重返一軍。井口和朋在今年再度遭到釋出後，他也坦言自己有思考自己在球隊的貢獻度，確實沒能把握好機會。不過我始終帶著明確的目標努力，對這一年沒有遺憾。他也強調雖然成績不理想，但仍保持良好的體能狀態，並積極尋找繼續投球的機會。井口和朋在接受日本媒體《報知體育》與《Daily》採訪時表示也表示，自己希望能夠前往台灣、韓國或杜拜等地延續職業生涯，強調自己還能動、還能投，希望繼續挑戰並做自己喜歡的事。井口和朋在2018年效力火腿期間，曾接受現任味全龍總教練葉君璋的短期指導。當時葉君璋赴日火腿隊研修，親自於訓練場上觀察並指導井口和朋的投球，留下深刻印象。如今井口和朋表態有意來台挑戰，也讓外界關注他是否有機會重逢這位昔日指導教練。井口和朋生涯在日職一軍10個賽季累積254場出賽，投260局，送出194次三振，戰績7勝7敗、40次中繼成功與3次救援成功，生涯防禦率3.66。