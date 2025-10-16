我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）紐約尼克後衛布羅格登（Malcolm Brogdon）今（16）日拋出震撼彈，突然宣布退休，結束他9個賽季的NBA生涯。他曾獲年度新人王（Rookie of the Year）、也曾拿下年度最佳第六人（Sixth Man of the Year），原預計在2025-26賽季以尼克隊成員身分迎接生涯第十個球季，如今選擇在自己的節奏下告別球場，也讓尼克隊在季前突然少了一位後場老將。布羅格登在2016-17球季代表密爾瓦基公鹿隊奪下年度新人王，成為史上少數非首輪新秀獲此榮譽的球員。2022-23賽季，他在波士頓塞爾提克隊轉型為替補主控，憑藉高效率與穩定投射奪下年度最佳第六人，生涯場均13.6分、4.2助攻、3.8籃板，投籃命中率超過47%。他曾效力公鹿隊、印第安納溜馬隊、塞爾提克隊、波特蘭拓荒者隊與尼克隊等五支球隊。即使近年受到傷勢與出場時間限制，他依舊維持成熟的比賽節奏與領導特質。布羅格登在聲明中寫道：「在過去幾十年裡，我將自己的心智、身體與靈魂都奉獻給籃球。如今我能在自己的節奏下結束這段旅程，心中滿懷感激。」他並未明確提及退役原因，但外界推測與長期傷勢及家庭因素有關。布羅格登在9月15日與尼克隊簽下一年230萬美元的非保障合約。隨著他宣布退休，尼克隊將釋出一個名額，後場輪替將由克拉克森（Jordan Clarkson）、麥克布萊德（Miles McBride）與夏米特（Landry Shamet）頂替。根據《SNY》記者伊恩貝格利（Ian Begley）報導，NBA球隊若在週六前釋出非保障合約球員，便不會計入薪資上限。由於布羅格登的合約屬非保障性質，他的退休對尼克隊薪資結構影響有限。目前球隊還有夏米特與馬修斯（Garrison Mathews）兩位同類型合約球員，管理層將有更多靈活的操作空間。