我是廣告 請繼續往下閱讀

多倫多藍鳥隊在美聯冠軍系列戰（ALCS）陷入0勝2敗的危急局面下，第三戰終於在客場爆發。藍鳥主砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）4局從西雅圖水手先發柯比（George Kirby）手中轟出陽春砲，不僅追平隊史單季季後賽全壘打紀錄，也宣告藍鳥打線正式回神，終場藍鳥以13：4大勝水手，重新燃起反攻希望。這支全壘打是小葛雷諾在今年季後賽的第4轟，根據MLB數據專家朗斯（Sarah Langs）指出，小葛雷諾追平包提斯塔（José Bautista）在2015年創下的藍鳥隊單季季後賽全壘打紀錄。令人驚訝的是，即使藍鳥隊過去陣中曾擁有像喬卡特（Joe Carter）這樣的傳奇強打者，也從未在單次季後賽中達到此紀錄。如今，小葛雷諾用實際行動證明，他已走出父親光環，正式成為藍鳥隊新世代的象徵。藍鳥隊此役火力全開，前六局就攻下12分、敲出14支安打，其中包括4發全壘打。除了小葛雷諾外，希門尼斯（Andrés Giménez）、史普林格（George Springer）與柯克（Alejandro Kirk）也各自開轟，讓水手隊投手群陷入苦戰。藍鳥超狂的火力輸出，正是外界在美聯冠軍系列戰開打前對藍鳥隊所期待的模樣。藍鳥在美聯分區系列戰（ALDS）就曾以猛烈火力重創洋基隊，如今終於在關鍵時刻重現兇猛打線。本場比賽藍鳥強勢反撲，以13：4痛宰水手，成功扳回一城，將美聯冠軍賽追成1比2。