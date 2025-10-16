我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著美國職棒大聯盟（MLB）美聯冠軍系列賽第3戰多倫多藍鳥以13：4大勝西雅圖水手後，也將戰局扳成1：2，渴望挾著今天的氣勢在明（17）日的比賽中再度贏球扳平戰局。而藍鳥也決定推派3屆賽揚、41歲的老將薛澤（Max Scherzer）登板先發，期望以豐富的經驗帶領球隊，他也喊話自己將盡全力幫助球隊奪勝。薛澤在今年2月與藍鳥簽下一年1550萬美元（約為新台幣4.7億元）合約後，在賽季間，由於右拇指發炎與頸部不適，他本季多次缺陣，距離上次登板已超過三週，是否能在明天的關鍵戰役繳出優質內容，也將成為關注焦點。不過薛澤在季後賽的經驗相當豐富，他生涯累計30場季後賽出賽（25場先發），投出143局送出171次三振，戰績7勝8敗、防禦率3.78，並分別在2019年與2023年協助華盛頓國民與德州遊騎兵奪下世界大賽冠軍。薛澤談到明天的先發任務時，也表示自己熱愛這樣的時刻，這就是我打球的目的。我想在季後賽投球，我想在壓力下為球隊貢獻一己之力。他也坦言，今年球季尾聲投球表現不如理想，但自己也不想回頭檢討，把表現歸咎於傷勢。當我站上投手丘時，我就是要帶著贏球的心態去投球。隊友貝西特（Chris Bassitt）也對他充滿信心，表示自己期待看到那個熟悉的薛澤，他總是能在關鍵時刻執行投球計畫到極致。藍鳥在主場吞下系列前2敗後於今日扳回一城，薛澤也表示，全隊對於扳平系列戰依然充滿信心，並強調我們是一支很棒的球隊，整個球季中多次展現韌性與逆轉能力。是的，我們輸了兩場，但接下來每一戰都是必勝之戰，我們都清楚眼前的挑戰。