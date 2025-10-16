我是廣告 請繼續往下閱讀

在今年重啟的NBA美國職籃（National Basketball Association）中國賽中，布魯克林籃網與鳳凰城太陽赴澳門舉行兩場季前熱身賽，其中中國球員曾凡博短暫加盟籃網，成為最大焦點之一。然而賽事剛結束不久，籃網便在昨（15）日深夜於官方微博帳號宣布釋出這位22歲的中國長人。消息一出，在中國社群平台上引發廣泛爭議。有人認為球隊只是為了吸引票房與炒熱話題才短期簽下曾凡博，不過也有許多中國網友指出在籃網宣布簽下曾凡博前，中國賽的門票早就已經完售，不存在靠他炒票房的事情。曾凡博此次是透過一紙訓練營合約加入籃網。他在兩場中國賽中僅在一場獲得上場機會，出戰10分鐘，全場無出手紀錄，僅留下1次抄截與3次犯規，另一場則未被派上場。昨日深夜籃網透過官方微博發布聲明，表示：「很幸運能陪伴曾凡博在受傷後再次重返賽場，祝福他康復順利。」而曾凡博團隊則指出，他將前往美國專注恢復健康，並審慎規劃職業生涯的下一步。由於籃網在中國賽結束後立刻宣布裁員，這番操作讓許多中國網友質疑其動機與誠意。儘管部分球迷對籃網的做法感到不滿，認為球隊只是為了吸引票房與炒熱話題才短期簽下曾凡博，「演都不演了」、「說白了就是打著曾凡博的噱頭來中國撈錢。撈錢也就算了，還不讓他上場，吃相真的是難看。」等批評在中國社群媒體四起。但也有聲音持相反觀點，認為曾凡博雖然擁有潛力，但尚未達到NBA輪換級別水準，此次機會本身就是難得的歷練。此外，有許多網友指出在籃網宣布簽下曾凡博前，中國賽的門票早就已經完售，根本不存在靠他炒票房的事情。曾凡博目前還是有兩條可能的出路。其一是與籃網在發展聯盟的附屬球隊簽約，繼續尋求上到NBA的機會；其二則是回到CBA，回到他的老東家北京首鋼隊。上季在CBA賽場上，曾凡博表現穩定，場均繳出14.6分、4.7籃板與1.5次阻攻。若他選擇回國，勢必會再度成為CBA的一大焦點。