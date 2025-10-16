美國媒體分析指出，道奇教練團安排先發輪值其實經過沙盤推演，大谷翔平的角色是活期，若前幾戰道奇陷入危機，他可能提前登板，甚至擔任長中繼或後援的角色。

依照此輪值節奏，若系列賽打到第5戰，將再由史奈爾回到先發丘，第6戰由山本接手，第7戰再輪到葛拉斯諾出賽。

▲ 洛杉磯道奇日本二刀流球星確定在國聯冠軍系列賽G4登板投球，有記者問到當大谷翔平登板後隔天的打擊成績似乎不理想，是否與投球有關？對此大谷翔平則篤定的回應這之間自己覺得關係不大。（圖／美聯社／達志影像）

但整體中繼群季後賽表現不佳，團隊防禦率高達5.91，WHIP為1.92，21又1/3局內僅18次三振卻送出18次保送，對手打擊率達.280。

投手 出賽場次 戰績 防禦率 WHIP 對手打擊率 布雷克．史奈爾（Blake Snell） 3 3-0 0.86 0.52 .090 山本由伸（Yoshinobu Yamamoto） 2 1-1 2.53 0.98 .210 泰勒．葛拉斯諾（Tyler Glasnow） 1 0-0 0.00 0.65 .125 大谷翔平（Shohei Ohtani） 1 1-0 4.50 0.83 .150

MLB美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）國聯冠軍戰系列賽進入決勝階段，洛杉磯道奇隊（Los Angeles Dodgers）總教練戴夫．羅伯茲（Dave Roberts）正式宣布接下來幾場的投手安排。第3戰將由泰勒．葛拉斯諾（Tyler Glasnow）先發，第4戰則由大谷翔平（Shohei Ohtani）登板，延續第1戰布雷克．史奈爾（Blake Snell）與第2戰山本由伸（Yoshinobu Yamamoto）的輪值節奏。道奇目前以1：0領先密爾瓦基釀酒人隊（Milwaukee Brewers），首戰以2：1險勝。第4戰將是大谷翔平本次季後賽的第二場先發。他在國聯分區系列賽首戰面對費城費城人隊（Philadelphia Phillies）時，投6局僅被擊出3支安打、失3分，送出9次三振並拿下勝投。本季季後賽至今，道奇隊的先發投手群可說是主宰比賽節奏。球隊共出賽7場，先發群合計戰績5勝1敗，防禦率僅1.65，WHIP僅0.76，對手打擊率更低至.141，全隊僅被敲出2支全壘打，數據皆為現存季後賽球隊中最佳。史奈爾表現尤為驚人，這位兩屆塞揚獎得主在本季大半時間因肩傷休養，但復出後宛如重生。季後賽至今3場先發全勝，防禦率0.86，WHIP僅0.52，投21局送出28次三振、僅5次保送，對手打擊率僅.090，幾乎難以觸球。除了史奈爾之外，日本投手山本由伸季後賽成績為1勝1敗、防禦率2.53，展現穩定控球與壓制力；葛拉斯諾雖僅先發1場、投7又2/3局，但防禦率0.00，狀態極佳。然而，道奇隊的牛棚依舊是球隊最大變數，秀終結者佐佐木朗希（Roki Sasaki）坐鎮第九局，羅伯茲指出，只要先發投手群能繼續投深局數、維持壓制力，牛棚問題的壓力就能降低。「我們相信這套輪值能幫助球隊進入世界大賽，」他在受訪時強調。目前道奇隊以1：0領先，系列賽第二戰將由山本由伸迎戰釀酒人的反攻，第3與第4戰分別由葛拉斯諾與大谷翔平登板，若能持續穩定表現，道奇有望朝睽違三年的國聯冠軍再邁進一步。大谷翔平確定在第4戰登板，洛杉磯道奇隊的王牌陣容正式成形。球迷與分析師皆認為，只要先發投手群維持目前的火燙手感，道奇本季衝擊世界大賽的機會相當樂觀。