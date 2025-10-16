我是廣告 請繼續往下閱讀

「剛開始確實不容易，但我已經愛上這座城市，也喜歡每天搭地鐵去球場的生活。我非常享受在這裡的經驗。」他強調自己「絕對願意回來」，但也補充：「要看球隊怎麼安排，我希望能繼續擔任終結者。」

▲Devin Williams（右2）在美聯分區系列戰對多倫多藍鳥隊第3戰投出4出局救援，總計4局無失分，展現穩定心態與控球能力。。（圖／美聯社／達志影像）

季後賽中，他在美聯分區系列戰對多倫多藍鳥隊（Toronto Blue Jays）第3戰投出4出局救援，總計4局無失分，展現穩定心態與控球能力。從6月起他的防禦率降至3.92，三振率高達38.6%，快速球均速為94.1英哩（約151.4公里

大聯盟

MLB紐約洋基隊（New York Yankees）提前被淘汰無緣爭冠，牛棚主力戴文．威廉斯（Devin Williams）成為焦點人物。這位兩度獲得美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）國聯年度最佳救援投手獎的右投手，在經歷起伏不定的2025賽季後，對於是否回歸洋基表達了開放態度，但同時也透露了一項「關鍵考量」。威廉斯在接受《MLB.com》記者布萊恩．霍奇（Bryan Hoch）專訪時表示：31歲的威廉斯投手於去年12月被交易到洋基，交易案中球隊送出左投奈斯特．柯提斯（Nestor Cortes）與內野手卡雷布．德爾賓（Caleb Durbin）至密爾瓦基釀酒人隊（Milwaukee Brewers）。初期他一度失去守護神地位，但在季中重新奪回角色後表現漸入佳境。威廉斯2025年共出賽67場，拿下18次救援成功，防禦率4.79。雖然4月一度被坦帕灣光芒隊（Tampa Bay Rays）打爆、失掉3分吞救援失敗，但6至7月期間他成功守下12次救援，並在例行賽尾聲繳出9場連續無失分佳績。），雖略低於2024年的94.7英哩，但整體仍維持水準。威廉斯2025年投滿62局、出賽67場，創下生涯新高，展現久違的耐戰力。這與他在釀酒人隊最後一季因背部應力性骨折僅投21又2/3局形成鮮明對比。他表示：「這一年讓我證明自己能保持健康，也能在大市場中適應壓力。」威廉斯坦言，從全聯盟最小市場的密爾瓦基轉戰全美最大媒體焦點的紐約，是一大人生挑戰。「在密爾瓦基我開車10分鐘就能到球場，但在紐約要搭地鐵、面對大量媒體。更何況我剛成為新手爸爸，生活要重新調整。不過我覺得我適應得不錯。」目前洋基仍擁有大衛．貝德納（David Bednar）與卡米洛．多瓦爾（Camilo Doval）兩位後援主力，但球隊牛棚在例行賽防禦率高居第26名，明顯是補強重點。若能重新簽回威廉斯，或引進萊恩．赫爾斯利（Ryan Helsley）、萊瑟爾．伊格雷西亞斯（Raisel Iglesias）或艾德文．迪亞茲（Edwin Diaz）等頂級救援，將是洋基強化後段戰力的關鍵。