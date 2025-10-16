我是廣告 請繼續往下閱讀

▲福爾摩沙夢想家在迎來新賽季主場開幕前，率先拋出好消息。球團今（16）日正式宣布與杜拜知名開發商DAMAC以及本土房地產品牌大囍聚集團展開合作。（圖／記者陳昱慈攝）

▲對於這次跨界合作的意義，兄弟兩人都表示不只是資源的結合，更是為夢想家打開國際大門的關鍵一步。（圖／記者陳昱慈攝）

福爾摩沙夢想家在迎來新賽季主場開幕前，率先拋出好消息。球團今（16）日正式宣布與杜拜知名開發商DAMAC以及本土房地產品牌大囍聚集團展開合作，並以「築夢球場，幸福城市」為主軸，啟動跨足體育與城市願景的嶄新合作計畫。DAMAC銷售總監Johnny在合作記者會上表示：「因為我們也知道籃球在台灣是很知名的運動，我們也對夢想家做過深入的考察，他們是很有潛力的籃球隊，我們公司很有信心他們這季會拿冠軍。」此次合作是夢想家首度與中東地區開發商攜手，意義重大。DAMAC 為杜拜最大私人地產開發商之一，曾與前美國總統川普集團合作，也長期贊助英超豪門切爾西足球俱樂部，全球知名度不容小覷。DAMAC銷售總監Johnny在合作記者會上表示：「因為我們也知道籃球在台灣是很知名的運動，我們也對夢想家做過深入的考察，他們是很有潛力的籃球隊，我們公司很有信心他們這季會拿冠軍。」DAMAC的品牌標誌也已經率先亮相於夢想家新賽季的球衣上，象徵雙方合作關係正式啟動。夢想家總經理韓駿鎧表示，夢想家過去曾與多家本土建商合作，如今與國際企業攜手，是團隊走向全球的絕佳機會，「夢想家從參加ABL開始就是國際化的球隊，這次合作不只是品牌聯名，更希望能成為球員走向國際的踏板。未來如果有機會，也許真的可以帶球隊去杜拜，親眼看看DAMAC的指標建案。」此外，新上任的副領隊韓駿騏是這次牽線合作的最大幕後推手。他透露自己與大囍聚集團董事長陳閎元（Ted）是多年的籃球球友，原本只是單純邀請對方贊助夢想家，沒想到一場閒聊竟促成與國際企業的深度合作。對於這次跨界合作的意義，兄弟兩人都表示不只是資源的結合，更是為夢想家打開國際大門的關鍵一步。韓駿騏強調：「我們希望讓球員知道，世界很大，不要只滿足於現狀。之前哥哥（韓駿鍇）都會帶球員前往海外訓練，讓他們親身感受國際舞台，提升自我視野與競爭力。」大囍聚集團董事長陳閎元強調，這次合作並非單純商業曝光，而是希望建立籃球、房地產與城市文化之間的橋樑。他表示：「我一直認為房地產是與生活、移居密切相關。台灣近年職籃發展迅速，我們也希望藉由這次合作，讓國際看見台灣籃球的熱度與潛力，甚至未來可以考慮夢想家聯名住宅的可能性。」陳閎元也補充，DAMAC最終選擇夢想家，是經過多方評估與篩選後的結果，「在杜拜總部會議時，提出過不少選項，但DAMAC認為夢想家擁有明確願景與發展潛力，最終決定與夢想家合作，並寄予高度期待。」