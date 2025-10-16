我是廣告 請繼續往下閱讀

▲周杰倫火大發文怒批好友搞消失。（圖／周杰倫 IG @jaychou）

▲周杰倫的PO文在網路上被瘋傳，掀起不少討論度。（圖／Threads）

亞洲天王周杰倫（周董）罕見動怒！日前周董突然在擁有千萬粉絲的社群發動態公開尋人，怒喊，「這傢伙已經消失一陣子！」要找的對象竟是多年好友魔術師蔡威澤。兩人疑似爆出高達上億元台幣的金錢糾紛，掀起一陣熱議，網友紛紛笑稱：「被周杰倫開副本也是一種榮耀」、「華人通緝令！」據悉，周杰倫與蔡威澤認識多年，情同兄弟，蔡威澤不僅是周董演唱會與央視春晚的指定魔術顧問，也曾擔任旅遊實境節目《周遊記》固定班底，兩人一同上山下海、默契十足，是粉絲眼中「快樂小夥伴」代表。沒想到這段情誼如今驟變，連天王都忍不住親自出面「找人」，讓甚至氣得直接取消追蹤對方IG，讓外界震驚不已，事發後，蔡威澤雖未現身，但透過限時動態轉發周董貼文自嘲：「真的很久沒出現！」並表示將暫時停用社群媒體，未正面回應外界質疑。據《鏡報》報導，周杰倫早已尋找蔡威澤多月，糾紛傳與資金往來有關，甚至牽動「杰威爾音樂」收到第三方法律文件，讓周董不再隱忍，才會火大公開喊話：「你以為我不是魔術師嗎？再不出現，你就完了！」這場「天王開副本」事件也迅速席捲Threads與微博話題榜，不少網友笑稱：「周董發文氣勢太像RPG任務啟動！」、「他是不是忘記自己帳號有1000萬粉絲？」、「體驗被天王通緝的感覺？」還有人開玩笑說：「蔡威澤消失術表演得太逼真。」周杰倫過去向來低調，極少對朋友公事公開發聲，因此這次舉動格外罕見，據知情人士透露，他私下仍希望蔡威澤出面說明，若只是誤會願意給機會，但若真涉及金錢糾紛，「周董會依法處理，畢竟這不只是友情問題，更牽涉公司責任。」如今事件仍未釐清，但這場「天王追人」風波已成網路熱門話題。網友一邊擔心友情破裂，一邊又笑稱：「原來周杰倫不只會變魔術，還會在IG施咒召喚人出現。」整起風波究竟是真是假，蔡威澤是否會現身回應，也成為外界關注焦點。