我是廣告 請繼續往下閱讀

國聯冠軍系列戰（NLCS）第三戰於洛杉磯登場，密爾瓦基釀酒人隊派出20歲超新星米西奧羅斯基（Jacob Misiorowski）臨危登板，這位新人僅在第一局一出局接替先發，主投5局只被擊出3支安打失掉2分（1責失），飆出9次三振，成功壓制道奇打線，連大谷翔平都吃足苦頭遭三振，讓球迷直呼：「這球誰打得到？」此戰米西奧羅斯基於第一局上半，在隊友艾許比（Aaron Ashby）僅抓下一個出局數後便火速登板救援。面對滿壘危機，他以接近101英里（約162.3公里）的速球與滑球接連封鎖打者。與大谷翔平的首次對決發生在第二局兩出局、一壘有人時，米西奧羅斯基一顆內角高速滑球讓大谷擊成二壘滾地球出局。到了第五局兩出局再度交手，他連投兩球壓在好球帶邊緣，隨後用一顆低角度的曲球讓大谷揮空三振。三振後他握拳怒吼，展現出強烈鬥志。原本擔任「開局投手」（Opener）的左投艾許比僅抓下一個出局數就失1分退場，釀酒人隊教練團臨時換上這位身高198公分的菜鳥火球男，沒想到效果驚人。米西奧羅斯基以壓倒性火力與控球穩定度撐完5局，徹底展現「次世代王牌」的潛力。美國球迷在X（原Twitter）上紛紛熱議這位超新星的表現，留言寫道：「米西奧羅斯基根本是怪物，完全看不到能從他手上得分的希望。」「這傢伙狀況好時根本無解。」「162公里火球配那顆滑球？太誇張了！」儘管米西奧羅斯基表現可圈可點，此戰主投5局被敲出3支安打失掉2分（1責失），送出多達9次三振和1保送，但道奇打線依舊是技高一籌，加上道奇牛棚守住勝果，終場道奇以3：1擊退釀酒人，國聯冠軍賽以3勝0敗領先釀酒人，取得聽牌優勢，距離世界大賽僅差最後一步。