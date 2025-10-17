我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職棒大聯盟（MLB）國聯冠軍系列戰（NLCS）第三戰於洛杉磯進行，洛杉磯道奇隊以3：1擊敗密爾瓦基釀酒人隊，系列戰取得3連勝，距離世界大賽（World Series）只差一勝。此戰大谷翔平擔任「第一棒、指定打擊（DH）」先發，首局敲出關鍵三壘安打開啟攻勢，最終由守護神佐佐木朗希（Roki Sasaki）完美收尾，收下個人本次季後賽第3次救援成功。明日道奇大谷翔平將以二刀流之姿先發登板，力拚橫掃釀酒人，在主場拿下世界大賽門票。開賽不到幾分鐘，大谷翔平便點燃全場氣氛。面對釀酒人隊開局投手、左投艾許比（Aaron Ashby）的外角低滑球，大谷硬是將球掃向右外野邊線，他全速衝上三壘形成三壘安打。下一棒貝茲（Mookie Betts）敲出二壘安打，幫助道奇先馳得點，取得1：0領先。此後大谷在第二打席擊出二壘滾地球出局，第三打席則被火球怪物米西奧羅斯基（Jacob Misiorowski）用曲球三振，第四打席再度遭左投科尼希（Koenig）三振。雖未再敲出安打，但首局那支三壘打成為全場贏球關鍵。道奇隊此戰面對前場飆出162公里速球的釀酒人隊新人投手米西奧羅斯基，前段雖陷入苦戰，但第六局展開反攻。當時一出局、一二壘時，艾德曼（Tommy Edman）敲出關鍵安打送回超前分，隨後對手一壘牽制發生失誤再送1分，道奇隊拉開領先，而先發投手格拉斯諾（Tyler Glasnow）繳出5.2局僅失1分的穩定表現，搭配牛棚群完美封鎖戰局。九局上半，教頭羅伯茲（Dave Roberts）照例派出佐佐木朗希守成。佐佐木朗希狂飆火球與犀利變化球壓制釀酒人，以三上三下完美收尾，奪下個人季後賽第3次救援成功。自從佐佐木扛起守護神重任後，季後賽連5戰失分率幾近完美，堪稱道奇隊最可靠的終結者。道奇隊目前以3勝0敗聽牌，台灣時間18日國聯冠軍賽G4仍在主場洛杉磯舉行，大谷翔平預計以「投打二刀流」登板先發，有機會在自己的主場親手率隊挺進世界大賽。