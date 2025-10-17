我是廣告 請繼續往下閱讀

統一7-ELEVEn獅前球員、現為知名棒球YouTuber的「豹子腿」方昶詠，近期在社群平台直播期間，遭遇匿名網友惡意留言攻擊，內容包括「假球腿」、「還沒死」等極具侮辱性與威脅意味的言詞。方昶詠今（16）日公開報案單，並嚴正聲明已完成提告程序，強調對於網路誹謗與人身攻擊「絕不姑息」，也呼籲外界正視網路風氣失序問題。方昶詠指出，這類充滿人身攻擊的言論，早已超出言論自由可容許的範圍，不僅嚴重損害其個人名譽，也對家人造成心理層面的壓力與傷害。他表示，這起事件並非單一突發情緒，而是在蒐集完整證據後，審慎決定透過法律途徑維護自身權益。「所謂的『假球』，對每一位現役或退役的職業選手來說，都是極其嚴重的指控。這不是玩笑，更不能被輕忽。」方昶詠表示，另一句「還沒死」，更涉及明顯的人身威脅，已觸及法律紅線。方昶詠透露，事後經相關社群用戶檢舉與調查，發現該名留言者疑似為網路慣犯，曾於多社群媒體散布不實、帶有攻擊性的言論。他認為，這樣的行為不僅破壞網路社群秩序，也對創作者與公眾人物造成實質傷害，「這不是浪費社會資源，而是必須透過司法手段，讓有心人士知道，網路不是無法可管的地方。」方昶詠坦言，網路案件的查辦難度高、流程冗長，是否能找到該名留言者仍有不確定性。但他仍堅持提告，「這是我作為一名前職業球員、也是一位創作者的責任，希望這個社會能有更多人願意站出來，說不。」最後，方昶詠呼籲社會大眾共同維護健康的網路使用文化。他表示，公共討論空間應以尊重、理性與誠信為基礎，而非成為宣洩仇恨與謠言的溫床，「今天我選擇不再忍耐，是希望能透過行動，讓更多人意識到：我們的言語是有力量的，也是需要負責任的。」