樂天桃猿日前在中職36年季後挑戰以3勝2敗淘汰統一7-ELEVEn獅，演出驚奇的「下剋上」，其中在關鍵G4「生死戰」，陣中3洋投威能帝（Pedro Fernandez）、波賽樂（Beau Sulser）以及魔神樂（Marcelo Martinez）不顧休息天數不足，接力登板替球隊拿下台灣大賽門票。波賽樂今（16）日受訪時，也分享與魔神樂、威能帝在「生死戰」的小故事。
波賽樂直言林智平開轟超震驚 透露魔神樂是預言家
波賽樂在G2中繼1.2局無失分，及時替球隊止住失血，成為球隊逆轉勝的隱形功臣。G4關鍵「生死戰」，波賽樂「中1日（距離前次登板休息1天）」扛先發，主投4局失2分，最後無關勝敗。
波賽樂今日受訪時直言，季後賽是超級瘋狂的系列賽。他回憶G4看到林智平敲追平3分砲，「我當下超震驚，因為我其實已經做好要收拾行李離開台灣的心理準備。」
波賽樂笑說，當時除了林智平讓他很震驚外，隊友魔神樂的「神預言」也讓他感到不可思議，「魔神樂突然對我說，『何品室融會代打敲安，林智平會敲全壘打！』結果真的發生了，我跟他互看，整個嚇傻，我跟魔神樂說，『你簡直是天才！』」
非常敬佩威能帝「中1日」救援 波賽樂：「他不登板沒人會怪他」
當波賽樂回過神，第1個想到人是威能帝，「下一秒我馬上開始擔心，因為我知道威能帝要開始熱身了，他才剛投完接近100球，休1天而已。我很在乎他的健康，也知道他一定會上場。」
談到王牌威能帝「中1日」救援，波賽樂非常敬佩，「我有跟威能帝聊過，有些球員可能會比較自我，但我們幾個洋將都願意為球隊拚戰。威能帝那天能上場真的超瘋狂，因為他本季已經投了170局，是聯盟三振王、勝投王。」
波賽樂直言，就算威能帝生死戰不登板，也沒有隊友會怪他，「但他還是願意冒著受傷風險幫助球隊，我對他真的很尊敬。」
台灣大賽仍願意配合調度 波賽樂：「對兄弟再複製一次」
波賽樂說，接下來的台灣大賽，他仍然願意配合球隊調度，在任何情況下登板，「就是想辦法幫助球隊，用最好的陣容去贏得這些比賽，現在我們可以再對兄弟複製一次。」
但波賽樂也說，希望這次別從落後開始追，「這樣對我的心臟比較好，從一開始就領先，別到了後段才想辦法逆轉！」
更多台灣大賽相關新聞：
台灣大賽／前4戰售票破12.4萬！創中職新紀錄 G3大巨蛋也快賣完
台灣大賽／波賽樂喊冤！澄清不是真討厭兄弟 自曝如何招降小象迷
台灣大賽／川岸強「熊抱」威能帝！坦言3洋投對球隊的愛超出預期
台灣大賽／日籍教頭對決寫中職新歷史！古久保眼中的平野非常帶心
台灣大賽／莊昕諺熱身到「臭火焦」 古久保：他不是還在澄清湖？
