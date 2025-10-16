我是廣告 請繼續往下閱讀

▲樂天桃猿洋投波賽樂表示，陣中3洋投都想贏球，都想替球隊做出貢獻。（圖／記者朱永強攝 ,2025.10.13）

▲樂天桃猿洋投魔神樂在季後賽G4「中2日」中繼，投1局無失分。（圖／記者朱永強攝 ,2025.10.13）

▲樂天桃猿威能帝生涯首次「中1日」出賽，在中職季後賽G4後援2局，奪下歷史性的1勝。（圖／記者朱永強攝 ,2025.10.13）

樂天桃猿日前在中職36年季後挑戰以3勝2敗淘汰統一7-ELEVEn獅，演出驚奇的「下剋上」，其中在關鍵G4「生死戰」，陣中3洋投威能帝（Pedro Fernandez）、波賽樂（Beau Sulser）以及魔神樂（Marcelo Martinez）不顧休息天數不足，接力登板替球隊拿下台灣大賽門票。波賽樂今（16）日受訪時，也分享與魔神樂、威能帝在「生死戰」的小故事。波賽樂在G2中繼1.2局無失分，及時替球隊止住失血，成為球隊逆轉勝的隱形功臣。G4關鍵「生死戰」，波賽樂「中1日（距離前次登板休息1天）」扛先發，主投4局失2分，最後無關勝敗。波賽樂今日受訪時直言，季後賽是超級瘋狂的系列賽。他回憶G4看到林智平敲追平3分砲，「我當下超震驚，因為我其實已經做好要收拾行李離開台灣的心理準備。」波賽樂笑說，當時除了林智平讓他很震驚外，隊友魔神樂的「神預言」也讓他感到不可思議，「魔神樂突然對我說，『何品室融會代打敲安，林智平會敲全壘打！』結果真的發生了，我跟他互看，整個嚇傻，我跟魔神樂說，『你簡直是天才！』」當波賽樂回過神，第1個想到人是威能帝，「下一秒我馬上開始擔心，因為我知道威能帝要開始熱身了，他才剛投完接近100球，休1天而已。我很在乎他的健康，也知道他一定會上場。」談到王牌威能帝「中1日」救援，波賽樂非常敬佩，「我有跟威能帝聊過，有些球員可能會比較自我，但我們幾個洋將都願意為球隊拚戰。威能帝那天能上場真的超瘋狂，因為他本季已經投了170局，是聯盟三振王、勝投王。」波賽樂直言，就算威能帝生死戰不登板，也沒有隊友會怪他，「但他還是願意冒著受傷風險幫助球隊，我對他真的很尊敬。」波賽樂說，接下來的台灣大賽，他仍然願意配合球隊調度，在任何情況下登板，「就是想辦法幫助球隊，用最好的陣容去贏得這些比賽，現在我們可以再對兄弟複製一次。」但波賽樂也說，希望這次別從落後開始追，「這樣對我的心臟比較好，從一開始就領先，別到了後段才想辦法逆轉！」