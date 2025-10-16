中職36年台灣大賽將在18日正式點燃戰火，由中信兄弟交手樂天桃猿，雙方總教練都是日本籍，也寫下中職新頁，桃猿總教練古久保健二今（16）日在桃園球場受訪時，稱讚兄弟總教練平野惠一，「他讓選手團結一心，教導很多場上不同Play該如何做，我每次遇到他都會討教，學到很多東西，他是很棒的監督。」
傳訊息給平野惠一 古久保健二：「做出好的對決」
兄弟目前在大本營洲際球場備戰，總教練平野惠一日前向媒體透露，有收到桃猿總教練古久保健二的訊息。
對此古久保今日受訪時透露訊息內容，「今年有拿到台灣大賽挑戰權，我們會做好本份，在台灣大賽做出最好的對決，我傳這訊息給平野。」
平常心看待史上首次日籍教頭對決 古久保健二：「平野帶心」
對於36年來首度出現日籍總教練對決，古久保平常心看待，「雖然這是歷史新頁，但也是比賽中一部分，並非什麼大事。」
談到平野，古久保說，「平野總教練讓選手團結一心，教導很多場上不同Play該如何做，我每次遇到他都會討教，學到很多東西，他是很棒的監督。」
對於台灣大賽32人名單，古久保未搶先公布，但他說，「目前沒有想到有新面孔，畢竟這次挑戰賽非常辛苦，想用挑戰賽名單再一起努力拚戰。」
