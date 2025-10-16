我是廣告 請繼續往下閱讀

▲樂天桃猿洋投波賽樂在季後賽G4「中1日」先發，主投4局失2分。（圖／記者朱永強攝 ,2025.10.13）

▲樂天桃猿洋投魔神樂在季後賽G4「中2日」中繼，投1局無失分。（圖／記者朱永強攝 ,2025.10.13）

▲樂天桃猿威能帝生涯首次「中1日」出賽，在中職季後賽G4後援2局，奪下歷史性的1勝。（圖／記者朱永強攝 ,2025.10.13）

樂天桃猿日前在中職36年季後挑戰以3勝2敗淘汰統一7-ELEVEn獅，演出驚奇的「下剋上」，其中桃猿的「鐵牛棚」成為比賽後段的定心丸。關鍵「生死戰」陣中3洋投威能帝（Pedro Fernandez）、波賽樂（Beau Sulser）以及魔神樂（Marcelo Martinez）都登板，讓投手教練川岸強非常感動，「3位洋投對球隊的愛以及想贏的心情，比我所設想的還要多。」桃猿在「生死戰」3洋投全數登板，波賽樂先發、魔神樂中繼、威能帝救援，3人搭配本土牛棚合力搶下勝利。川岸說，季後賽開打前未決定使用方針。「G4前一天，3位洋投都說可以丟，才有這樣的想法。」川岸坦言，3位洋投對球隊的愛以及想贏的心情，比他所設想的還要多，讓他很感動。至於台灣大賽波賽樂是否還會中繼登板，川岸認為可能性比較低，「挑戰賽0勝2敗已經沒有退路，才這樣使用（波賽樂中繼登板），在台灣大賽可能性低一點。」川岸直言，從現役到教練時期，從未體驗過「讓2追3」的感覺，「我沒有這樣的經驗，最後真的跟做夢一樣，能贏下來真的很厲害。」王牌投手威能帝在G2遭獅隊打爆，「生死戰」卻登板救援拿下勝利，川岸說，「投球基本上一樣，但最後一場友感受出他想要復仇的心情。」最後桃猿獲勝後，川岸還「熊抱」威能帝，他笑說，「我太小隻了，馬上就被抬起來。」