樂天桃猿日前在中職36年季後挑戰以3勝2敗淘汰統一7-ELEVEn獅，演出驚奇的「下剋上」，其中桃猿的「鐵牛棚」成為比賽後段的定心丸。關鍵「生死戰」陣中3洋投威能帝（Pedro Fernandez）、波賽樂（Beau Sulser）以及魔神樂（Marcelo Martinez）都登板，讓投手教練川岸強非常感動，「3位洋投對球隊的愛以及想贏的心情，比我所設想的還要多。」
桃猿3洋投在「生死戰」全登板 川岸強：「非常感動」
桃猿在「生死戰」3洋投全數登板，波賽樂先發、魔神樂中繼、威能帝救援，3人搭配本土牛棚合力搶下勝利。川岸說，季後賽開打前未決定使用方針。
「G4前一天，3位洋投都說可以丟，才有這樣的想法。」川岸坦言，3位洋投對球隊的愛以及想贏的心情，比他所設想的還要多，讓他很感動。
至於台灣大賽波賽樂是否還會中繼登板，川岸認為可能性比較低，「挑戰賽0勝2敗已經沒有退路，才這樣使用（波賽樂中繼登板），在台灣大賽可能性低一點。」
「熊抱」威能帝 川岸強：「感受到他想復仇的心情」
川岸直言，從現役到教練時期，從未體驗過「讓2追3」的感覺，「我沒有這樣的經驗，最後真的跟做夢一樣，能贏下來真的很厲害。」
王牌投手威能帝在G2遭獅隊打爆，「生死戰」卻登板救援拿下勝利，川岸說，「投球基本上一樣，但最後一場友感受出他想要復仇的心情。」
最後桃猿獲勝後，川岸還「熊抱」威能帝，他笑說，「我太小隻了，馬上就被抬起來。」
台灣大賽／前4戰售票破12.4萬！創中職新紀錄 G3大巨蛋也快賣完
中職／威能帝生死戰不登板沒人會怪他！波賽樂談樂天3洋投一條心
台灣大賽／波賽樂喊冤！澄清不是真討厭兄弟 自曝如何招降小象迷
台灣大賽／日籍教頭對決寫中職新歷史！古久保眼中的平野非常帶心
台灣大賽／莊昕諺熱身到「臭火焦」 古久保：他不是還在澄清湖？
