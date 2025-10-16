我是廣告 請繼續往下閱讀

▲樂天桃猿莊昕諺直言，即便在季後賽不斷待命、熱身，只要能上場就很幸福。（圖／樂天桃猿提供）

樂天桃猿牛棚大將莊昕諺在中職36年季後挑戰賽G4「生死戰」雖然未登板，卻在牛棚熱身超過2個半小時，成為熱門討論話題。莊昕諺今（16）日受訪時笑說，這是人生第一次燃燒手臂，卻非常值得，他也說身為「拆彈」投手，就是隨時待命。總教練古久保健二一還臉正經的說，「他不是還在澄清湖熱身嗎？」莊昕諺說，「生死戰」當天，從第4局開始一路熱身到第10局，是他職業生涯頭一遭。他笑說，隊友王志煊說他熱身熱到「臭火焦（燒焦）」。莊昕諺表示，他跟王志煊的角色都是「拆彈」投手，常要視戰況登板投球，因此在牛棚的熱身狀況也不固定，「壘上有人的危機，就會丟比較多，但教練不一定換，就要隨時準備好。」莊昕諺笑說，季後賽結束隔天，手還在酸，「第一次熱身那麼多次，平常還會算熱幾球，但那天完全不算不出來，但畢竟那可能會是本季最後一場，只要能上場投球，就是很幸福的事情。」他笑說，那天明明沒登板，賽後滑社群時，一直看到自己的影片、照片，「Threads上怎麼都是我，有球迷去截圖每次牛棚的照片，還有人做成影片。」桃猿總教練古久保健二今日受訪結束後，聽到網友討論莊昕諺在「生死戰」熱身的話題，古久保一臉正經的說，「他不是還在澄清湖熱身嗎？」