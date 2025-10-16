中職36年台灣大賽將在18日開打，由中信兄弟交手樂天桃猿，雙方門票皆已開賣，兄弟前2戰8萬張昨（15）日完售，今（16）日輪到桃猿開放購票，G4在桃園球場1.8萬張門票10分鐘完售，G3在晚間18點突破2.6萬張，4戰總計12.4萬人已經突破去年前4戰，確定為史上最熱賣的台灣大賽。
兄弟前2戰8萬張票完售 桃猿G4完售、G3破2.6萬張
今年台灣大賽是史上第6度「象猿爭霸戰」，前5次桃猿拿4冠、兄弟1冠。本季兄弟奪下全年勝率第1位，取得5場主場優勢，前2戰在臺北大巨蛋，後3戰則是在台中洲際棒球場。
G1、G2門票昨日開賣，8萬張門票在晚間6點半就宣告完售。今日輪到擁有G3、G4主場的桃猿開放售票，G4桃園球場門票一開賣，10分鐘不到1.8萬張門票就宣告完售。根據桃猿球團回報，G3大巨蛋門票已突破2.6萬張。
4戰合計12.4萬破去年紀錄 古久保健二：「要打出好內容回饋球迷」
去年前4戰人數分別是，4萬（大巨蛋）、3萬7596（大巨蛋）、2萬5029（大巨蛋）、1萬（台南），總計11萬2625人。依照目前銷售狀況，4戰合計超過12.4萬人，確定成為中職史上最熱賣的台灣大賽。
桃猿總教練古久保健二今日受訪時也說，「去年經過12強奪冠，台灣棒球的關注度越來越高，我們當然也要回饋球迷，盡力打出每場精彩比賽。」
更多台灣大賽相關新聞：
中職／威能帝生死戰不登板沒人會怪他！波賽樂談樂天3洋投一條心
台灣大賽／波賽樂喊冤！澄清不是真討厭兄弟 自曝如何招降小象迷
台灣大賽／川岸強「熊抱」威能帝！坦言3洋投對球隊的愛超出預期
台灣大賽／日籍教頭對決寫中職新歷史！古久保眼中的平野非常帶心
台灣大賽／莊昕諺熱身到「臭火焦」 古久保：他不是還在澄清湖？
我是廣告 請繼續往下閱讀
今年台灣大賽是史上第6度「象猿爭霸戰」，前5次桃猿拿4冠、兄弟1冠。本季兄弟奪下全年勝率第1位，取得5場主場優勢，前2戰在臺北大巨蛋，後3戰則是在台中洲際棒球場。
G1、G2門票昨日開賣，8萬張門票在晚間6點半就宣告完售。今日輪到擁有G3、G4主場的桃猿開放售票，G4桃園球場門票一開賣，10分鐘不到1.8萬張門票就宣告完售。根據桃猿球團回報，G3大巨蛋門票已突破2.6萬張。
去年前4戰人數分別是，4萬（大巨蛋）、3萬7596（大巨蛋）、2萬5029（大巨蛋）、1萬（台南），總計11萬2625人。依照目前銷售狀況，4戰合計超過12.4萬人，確定成為中職史上最熱賣的台灣大賽。
桃猿總教練古久保健二今日受訪時也說，「去年經過12強奪冠，台灣棒球的關注度越來越高，我們當然也要回饋球迷，盡力打出每場精彩比賽。」
更多台灣大賽相關新聞：
中職／威能帝生死戰不登板沒人會怪他！波賽樂談樂天3洋投一條心
台灣大賽／波賽樂喊冤！澄清不是真討厭兄弟 自曝如何招降小象迷
台灣大賽／川岸強「熊抱」威能帝！坦言3洋投對球隊的愛超出預期
台灣大賽／日籍教頭對決寫中職新歷史！古久保眼中的平野非常帶心
台灣大賽／莊昕諺熱身到「臭火焦」 古久保：他不是還在澄清湖？
更多「中職季後賽開打」相關新聞。