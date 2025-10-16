我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中信兄弟在台灣大賽G1、G2合計8萬張門票，昨日開賣就在當天完售。（圖／中信兄弟提供）

▲樂天桃猿在台灣大賽G4的1.8萬張門票，今日開賣約10分鐘就完售，G3也賣破2.6萬張門票。（圖／樂天桃猿提供）

中職36年台灣大賽將在18日開打，由中信兄弟交手樂天桃猿，雙方門票皆已開賣，兄弟前2戰8萬張昨（15）日完售，今（16）日輪到桃猿開放購票，G4在桃園球場1.8萬張門票10分鐘完售，G3在晚間18點突破2.6萬張，4戰總計12.4萬人已經突破去年前4戰，確定為史上最熱賣的台灣大賽。今年台灣大賽是史上第6度「象猿爭霸戰」，前5次桃猿拿4冠、兄弟1冠。本季兄弟奪下全年勝率第1位，取得5場主場優勢，前2戰在臺北大巨蛋，後3戰則是在台中洲際棒球場。G1、G2門票昨日開賣，8萬張門票在晚間6點半就宣告完售。今日輪到擁有G3、G4主場的桃猿開放售票，G4桃園球場門票一開賣，10分鐘不到1.8萬張門票就宣告完售。根據桃猿球團回報，G3大巨蛋門票已突破2.6萬張。去年前4戰人數分別是，4萬（大巨蛋）、3萬7596（大巨蛋）、2萬5029（大巨蛋）、1萬（台南），總計11萬2625人。依照目前銷售狀況，4戰合計超過12.4萬人，確定成為中職史上最熱賣的台灣大賽。桃猿總教練古久保健二今日受訪時也說，「去年經過12強奪冠，台灣棒球的關注度越來越高，我們當然也要回饋球迷，盡力打出每場精彩比賽。」