我是廣告 請繼續往下閱讀

樂天桃猿洋投波賽樂（Beau Sulser）日前在中職36年季後挑戰賽G3賽前受訪時，曾說自己喜歡不被看好（underdog）的隊伍，還點出不那麼喜歡洛杉磯道奇、紐約洋基、中信兄弟等豪門球隊，此話一出，也在網路上引發熱議。如今將在台灣大賽碰上兄弟，波賽樂今（16）日趕緊替自己澄清，他笑說跟兄弟沒有誤會，「很期待看到象迷進場替兄弟加油以及支持這個聯盟，就算是支持不同隊，也是幫助這個環境更好。」台灣大賽開打在即，波賽樂今日受訪時說，「我要稍微澄清一下，我不是真的討厭兄弟或是跟兄弟有什麼會，我是比較喜歡大家沒有抱那麼大期待的球隊，有時候這種球隊贏球會比較有樂趣。」波賽樂笑說，「就像小時候看的迪士尼電影，就是永遠要幫那種實力比較沒那麼堅強的角色加油！」波賽樂透露，他也會去看球迷的留言，「這就是比賽的一部分，有些留言很好笑。」他回憶桃猿社群在上半曾發布他跳舞的影片，當時他的表現還不夠出色，因此留言區也傳出不少負面留言。波賽樂認為，身為職業球員，本應接受正、負面的評價，「所以我都很喜歡這些留言，我還記得有人說，『波賽樂舞跳很好，應該要送他一張單程機票！』」波賽樂笑說，「我的工作有很多人在乎，這代表我很幸運。」聽到台灣大賽門票一票難求，波賽樂相當興奮，且期待比賽的到來。最後波賽樂再一次澄清自己與兄弟沒有誤會，他笑說，「很期待看到象迷進場替兄弟加油以及支持這個聯盟，就算是支持不同隊，也是幫助這個環境更好。」波賽樂還透露上次在大巨蛋時，曾跟小象迷交換球衣，「我想辦法讓他變成樂天的球迷，然後他也穿上去了！」