美國職棒大聯盟（Major League Baseball）國聯冠軍戰G3，洛杉磯道奇隊日籍強投佐佐木朗希9局上登板關門，再度展現「守護神」威風，道奇在9局上以2分領先釀酒人，佐佐木朗希投出漂亮的三上三下，收下個人季後賽第3次救援成功，助道奇在系列賽中取得3連勝、距離晉級世界大賽僅差一勝，完美的表現，也讓日本網友盛讚他是「現代大魔神」佐佐木朗希此戰9局上登板，面對首名打者沃恩（Andrew Vaughn）雖被擊出游擊方向強勁滾地球，但靠著貝茲（Mookie Betts）的美技守備抓下出局數，隨後讓弗瑞里克（Sal Frelick）擊出內野高飛球出局，最後面對德賓（Caleb Durbin）用一顆犀利的指叉球三振，拿下第三個出局數，成功關門。佐佐木朗希在G1同樣在9局2分領先時登板，但僅拿下兩個出局數就因失分被換下。經過兩天休息後，他在G3找回狀態，投出宰制級內容，最快球速達160公里。賽後，佐佐木朗希受訪時表示：「我會盡力在被交付的時刻發揮實力。連投的話？沒問題。」賽後X（原推特）上湧入大量日本球迷留言盛讚佐佐木朗希的表現，「最後那顆指叉球太狠了！」、「直球＋指叉球，這不是現代的大魔神嗎？」、「太精彩！他在拿到兩好球後明顯就是要三振對手的決心！」、「他是傳奇！從道奇牛棚誕生的救世主！」資料來源：《Yahoo Sports》