我是廣告 請繼續往下閱讀

多倫多藍鳥隊在美國職棒大聯盟（Major League Baseball）美聯冠軍戰G4前，宣布外野手桑坦德（Anthony Santander）由於背部傷勢過於嚴重，因此將他移出球隊季後賽名單，並召回洛佩爾菲多 （Joey Loperfido）進入名單，根據聯盟規定，桑坦德在被替換後即便球隊闖進世界大賽，也將無法再出賽。桑坦德在系列賽第2戰因背部緊繃臨時退賽，第3戰重返先發，並在球隊以13比4大勝的比賽中於第5局退場，由斯特勞（Myles Straw）接替守備。桑坦德是藍鳥去年休賽季的重要補強，雙方簽下5年9250萬美元的自由球員合約。然而，加盟首季的他狀況不佳，因肩傷反覆復發，導致出賽時間不穩定，本季僅出賽54場例行賽，在2024年，桑坦德曾以44轟、102打點、140支安打的亮眼成績首度入選明星賽，創下生涯巔峰。不過，本季表現急遽下滑，僅繳出6支全壘打、34支安打與18分打點。除桑坦德外，藍鳥隊在目前仍缺少主力游擊手比薛特（Bo Bichette）。這名明星球員自9月因膝傷缺陣以來，原本期望能在冠軍賽復出，但最終仍未被列入名單。資料來源：《Yahoo Sports》更多大聯盟新聞：