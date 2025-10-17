我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職棒大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇今（17）日於主場迎戰密爾瓦基釀酒人隊的國聯冠軍賽（NLCS）第3戰，終場以3：1擊敗對手，取得系列賽3連勝，距離連續2年晉級世界大賽僅一步之遙。日籍二刀流巨星大谷翔平此役擔任先發指定打擊（DH）在首局率先擊出三壘安打，帶動全隊士氣。大谷近期陷入打擊低潮，對此隊友貝茲（Mookie Betts）表示「這就像是沒有喬丹的公牛隊一樣。」比賽開局，道奇打線立刻發威。大谷翔平在第一局面對釀酒人先發投手，敲出沿著右外野邊線的三壘安打，成功站上得分大門口，隨後由隊友貝茲（Mookie Betts）擊出二壘安打，幫助球隊先馳得點。雙方1：1僵持至第6局，道奇靠著艾德曼（Tommy Edman）的勝利打點再度超前，並在對手失誤後擴大領先優勢。本季季後賽大谷翔平雖然打擊率僅1成58、OPS也掉到0.641，和例行賽超過1的表現有極大差距，但此役大谷仍扛起領頭羊的重任，帶動球隊氣勢。賽後，貝茲在接受美媒訪問時大讚大谷表現，「這真的是非常重要的事情。我跟老婆還開玩笑說，這就像是沒有喬丹的公牛隊一樣。沒有他，我們就少了巨大的原動力。只要他開始打出好球，我們就是一支非常難纏的球隊。」貝茲還表示，「你們看到的就是他的影響力，一旦他擊出安打，接下來的事情就會順利發生。他總是在關鍵時刻挺身而出，整隊的球員都非常相信翔平。」儘管大谷季後賽至今都還在打擊低潮中，不過釀酒人總教練墨菲（Pat Murphy）仍始終保持謹慎：「大谷翔平是現役最頂尖的打者之一。即使他目前正處於打擊低潮，他在首局打出的那支安打，雖然不是完美的擊球，但最後卻成了三壘安打並得分。他雖然偶爾沒有完美掌握球棒，但依然是非常危險的打者，哪怕看起來狀況不佳，他依然能瞬間調整並擊出安打。」墨菲進一步表示：「我們並沒有什麼特別的策略，只是非常謹慎地投球，盡量派出左投手，因為左投對對方來說比較陌生。現在大谷雖然沒有連續擊出完美的球，但他仍是非常危險的打者，這種選手能夠迅速調整自己的打法。我們只要嚴格攻擊他，或投到他預期外的位置，就有機會讓他揮空。」