美國職棒大聯盟（Major League Baseball）冠軍系列賽進入白熱化階段，多倫多藍鳥在與西雅圖水手的美聯冠軍賽第4戰中展現強勢反彈，以5：2擊敗對手，將系列賽扳成2勝2敗平手。其中，藍鳥老將、三屆賽揚獎得主薛澤（Max Scherzer）強勢先發，展現「瘋狂麥斯」本色，在場上怒吼總教練、力爭續投，最終以5.2局的壓制演出奪下睽違6年的季後賽勝投。賽後藍鳥總教練施耐德表示自己一直都想說總有一天會在投手丘被大吼，「那一瞬間我真的以為他要殺了我。」5局下半藍鳥當時以5：1領先，水手在2人出局的情況下攻佔一壘。藍鳥總教練施奈德（John Schneider）走上投手丘疑似準備換投，薛澤看到施耐德後，神情明顯不悅，並怒吼施耐德表示自己要續投，施奈德最終選擇妥協，讓他繼續對決水手強打阿羅薩雷納（Randy Arozarena）。最終薛澤用一顆精準的滑球三振對手後，當場振臂高吼。走回休息室後薛澤還用手肘直接撞開想要上前與他交談的投手教練沃克（Pete Walker），明顯還在氣頭上。賽後談到當時的場上互動，藍鳥教頭施耐德笑著說：「我一直在等薛澤某天會在投手丘上對我大吼。」他還進一步開玩笑說道，「那一瞬間我真的以為他要殺了我。他盯著我看的時候，我心想：『啊，這就是傳說中的瘋狂麥斯。』這不是演戲，他是真情流露，而這也正是他特別之處。」施耐德也讚賞薛澤在關鍵時刻展現領袖風範與實力：「即使內野手們也忍不住笑出來，但他真的做到了。」本季薛澤受困於手指的傷勢，只出賽17場拿下5勝5敗、防禦率5.19，在季後賽前狀況不明，上一輪與洋基的系列賽中也沒有被放入選手名單中。但這場比賽他挺身而出，不僅穩住軍心，也讓藍鳥避免陷入被聽牌的險境。對球隊而言，他的回歸無疑是最及時的助力。藍鳥目前士氣高昂，雙方戰成系列賽2：2平手，第5戰將決定誰能搶先聽牌。