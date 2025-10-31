我是廣告 請繼續往下閱讀

▲傳出發糖果給小朋友的傳統，是根據賄賂死神而來。（圖／pexels）

▲世界勤儉日主要是為了勉勵人們「勤儉、節約、儲蓄」。（圖／NOWNEWS資料照）

很多人都以為10月31日是萬聖節，但其實今天是「萬聖夜」、也就是萬聖節前夕，不過人們習慣在萬聖夜裝扮、慶祝，因此慢慢地稱今天為萬聖節。另外，今（31）日也是「世界勤儉日」，是聯合國在2006年確立的國際紀念日，希望勉勵人們勤儉、節約、儲蓄。而萬聖節又有什麼優惠呢？《NOWNEWS》帶你一次看。萬聖節就像台灣的中元節，多數人以為10月31日就是萬聖節，但其實今天是萬聖節前夕「萬聖夜（Halloween）」，而萬聖節（All Saints’ Day）則是在11月1日，意思是所有聖徒之日。關於萬聖節的由來有很多，不過目前普遍認為，是源自2000多年前、住在英格蘭、蘇格蘭的凱爾特人（Celts）傳統。凱爾特人認為10月31日日落後，代表冬天到來、夏天結束，他們會在這天舉辦慶典慶祝豐收，在凱爾特人傳說之中，死神會在10月31日晚上收集過去一年的亡者靈魂，並決定這些靈魂要住在哪些動物的身體中，不過死神會接受禮物或祈禱，減輕對這些靈魂的懲罰，因此有人認為，這是給孩子們糖果的習俗由來。至於萬聖節為什麼要裝扮成鬼怪，這是因為凱爾特人相信，10月31日陰間和人間的界線會變得模糊，亡魂很容易到人間遊蕩，於是凱爾特人打扮成鬼怪的樣子，混淆邪靈視聽，讓他們覺得大家都是同類。今天也是「世界勤儉日」（World Thrift Day），又稱世界儲蓄日（The World Savings Day），是聯合國在2006年確立的國際紀念日，主要是為了勉勵人們「勤儉、節約、儲蓄」，讓大家可以面對日益嚴重的資源危機，促進人類社會永續發展。1924年義大利教授費利波拉維查（Filippo Ravizza）在第一屆國際儲蓄銀行大會上提出「世界勤儉日」，獲得不少人支持，各地銀行會趁這天推出特別的儲蓄優惠，鼓勵人們多多儲蓄。