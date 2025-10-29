我是廣告 請繼續往下閱讀

1. 炸物（鹹酥雞、薯條、雞排）

2. 泡麵

3. 燒烤、滷味（加工製品如香腸、貢丸）

4. 含糖飲料與甜點（奶茶、蛋糕、冰淇淋）

5. 辣味重鹹小吃（麻辣燙、重口味麵食）

1. 無糖優格 + 一小把堅果 / 新鮮莓果

2. 蒸地瓜 / 烤南瓜

3. 全麥吐司 + 酪梨片 / 煎蛋

4. 毛豆 / 黃豆蒸豆腐

5. 燕麥牛奶 / 無糖豆漿

6. 水果（奇異果、櫻桃、蘋果片）

有不少人因為工作關係，或者因為嘴饞而在睡前吃宵夜，營養功能醫學專家劉博仁整理了五種常見的宵夜地雷食物，並稱這些食物容易造成腸胃不適、血糖波動或增加體脂肪，建議宵夜份量要小、最好睡前 1.5–2 小時前吃完，避免胃食道逆流，而「原型食物」比加工品更好，能減少身體負擔，而他自己「睡覺前三個小時絕不碰食物，只喝水」，因此多年下來保持還不錯的身材。高油脂、高熱量，還可能有反式脂肪，會影響血管健康。高鈉、高油脂，調味粉包容易造成水腫與腎臟負擔。含亞硝酸鹽、鈉含量過高，增加肝腎與心血管壓力。容易造成血糖快速上升，影響睡眠品質，長期也增加代謝症候群風險。容易引發胃食道逆流、消化不良，尤其睡前更是負擔。劉博仁建議，宵夜選擇原則要清淡、少油、低糖、高纖、適量蛋白質，比較健康無負擔，並推薦六組宵夜組合：兼顧蛋白質、益生菌與抗氧化，能幫助腸道與血糖穩定。低 GI、富含膳食纖維，能帶來飽足感又不會太刺激。碳水搭配蛋白質與好油脂，不會讓血糖大起大落。優質植物蛋白，低熱量又能增加飽足感。溫熱、助眠、溫和不刺激腸胃。建議適量，尤其奇異果與櫻桃還有助睡眠。