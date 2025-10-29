我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）世界大賽第4戰洛杉磯道奇交手多倫多藍鳥於今（29）日開打，在前一場的18局熱戰後，道奇派出日本二刀流球星大谷翔平先發投球渴望搶下聽牌優勢，不過道奇打線在本場比賽僅有幾隻零星安打以及大谷翔平在打擊端的熄火，並未有多少攻勢，而在藍鳥小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）在3局上的2分砲狙擊，以及7局上的安打串連得分，讓道奇打線無力追趕，雖然在9局下出現攻勢，但也只得到1分，最終就以2：6不敵藍鳥。本場大谷翔平二刀流繳出3打數0安打吞下2次三振，投球端繳出6局失4分送出6次三振吞敗。道奇打線在面對藍鳥前賽揚投手比伯（Shane Bieber）在2局下就出現攻勢，先是蒙西（Max Muncy）選到保送後，艾德曼（Tommy Edman）再敲安將局面變成一三壘有人，後續赫南德茲（Enrique Hernández）的高飛犧牲打，幫助道奇先馳得點，取得1：0領先。不過下個半局藍鳥馬上吹起反攻號角，在盧卡斯（Nathan Lukes）敲安上壘後小葛雷諾相中大谷翔平的一顆橫掃球，一棒打向左外野形成一支2分砲，瞬間將比分超前為2：1。在這之後的道奇打線就呈現熄火狀態，雙方也以1分差一路僵持到7局，在大谷翔平續投第7局時，藍鳥打線抓住突破口，瓦修（Daulton Varsho）與克萊門特（Ernie Clement）連續敲安，迫使道奇將大谷翔平換下場，但是接替的班達（Anthony Banda）仍無法拆彈成功，在席曼尼茲（Andrés Giménez）的安打與法蘭西（Ty France）帶有打點的滾地球出局後，將比分拉開成4：1迫使道奇再度換投。道奇換上崔南（Blake Treinen）後也無法有效止血，接連再被比薛特（Bo Bichette）與巴賈（Addison Barger）敲安，藍鳥也在這局攻下4分大局，將比分拉開至6：1。比賽後段，道奇打線仍然無法做出有效反擊，雖然在9局下半出現攻勢，但仍未能有效串聯，最終就以2：6不敵藍鳥。本場比賽大谷翔平二刀流繳出3打數0安打吞下2次三振，投球端繳出6局失4分送出6次三振吞敗。雙方目前系列賽戰成2：2平手，將於明（30）日上演天王山之戰，道奇將推派史內爾（Blake Snell）先發，藍鳥則是推出超級新秀耶薩瓦吉（Trey Yesavage）登板投球。