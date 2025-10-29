我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）在今（29）日夏洛特黃蜂迎戰邁阿密熱火的賽事，熱火靠著出色進攻以及阿德巴約（Bam Adebayo）26分6籃板與哈克茲（Jaime Jaquez Jr）砍下28分的表現下，以144：117輕取黃蜂。不過在比賽中出現了一個逗趣畫面，當熱火的米契爾（Davion Mitchell）在犯規倒地後，被隊友拉起來時，卻被一旁黃蜂的鮑爾（LeMelo Ball）不小心踢來的球直擊臉部，也讓一旁的球員看傻眼。本場比賽熱火就展現流暢的進攻狀態，與黃蜂互飆進攻，黃蜂這邊先發5人得分全部上雙，不過熱火這邊，先發除了有阿德巴約砍下26分6籃板的表現外，板凳還有哈克茲攻下28分，且熱火替補也有豐泰基奧（Simone Fontecchio）與約維奇（Nikola Jović）得分上雙，進攻火力高上黃蜂一截，最終也以144：117輕取黃蜂，收下近期3連勝。在這場比賽中，也發生了有趣的一幕，當熱火的米契爾在場中倒地後，黃蜂的賽克斯頓（Collin Sexton）與熱火的威爾（Kel’el Ware）馬上上前將他拉起，這時球滾到了鮑爾腳邊，見他小秀了一下腳法，嘗試將球托起，卻沒想到竟將球踢向剛被扶起來的米契爾臉上，畫面是相當有趣，一旁的隊友們也看到也是相當傻眼。畫面流出後，也引起許多網友回應，有人表示鮑爾可能以為自己是納許（Steve Nash），認為自己在籃球場上的腳法跟他一樣。也有人覺得這個也太剛好了，米契爾真的是倒霉。不過在鮑爾「誤射」之後也馬上向米契爾致歉，並未造成任何摩擦。