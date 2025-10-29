我是廣告 請繼續往下閱讀

今年球季尾聲結束球員生涯的「悍將遊俠」林哲瑄，明年球季將轉任悍將教練團成員，悍將球團與日本職棒北海道日本火腿鬥士隊合作，安排林哲瑄前往火腿隊在沖繩國頭進行的二軍秋訓營擔任研習教練，觀摩與學習火腿秋訓二軍的訓練及相關實作操作方式。現年37歲的林哲瑄，本季多半在二軍度過，一軍出賽僅11場，合計21打數敲出2安打、2打點，下半季宣布高掛球鞋，結束長達18年職業球員生涯。林哲瑄預計加入火腿秋訓約2周的時間，林哲瑄表示「很開心能有這次機會加入火腿秋訓，希望能學習到更多不同的知識，作為接下來擔任教練的養分。」這是繼高國輝教練之後，悍將再次送教練至火腿隊研習，悍將球團十分感謝北海道日本火腿鬥士球團的協助安排，也期待未來與火腿球團有更多合作機會，共同為台日棒球努力。