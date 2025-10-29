我是廣告 請繼續往下閱讀

▲哈登（右）上半場就攻下20分，率領快艇取得3分領先，但下半場團隊進攻當機，終場19分差大敗，終止近期2連勝。（圖／美聯社／達志影像）

NBA例行賽持續熱戰，金州勇士今（29）日在家迎戰2連勝的洛杉磯快艇，上半場雖陷入3分落後，但第三節在巴特勒（Jimmy Butler III）引領團隊作戰下，單節豪取32分，反觀快艇僅有14分進帳，勇士靠下半場狂轟猛炸，終場98：79擊敗快艇，終止對戰7連敗。柯瑞（Stephen Curry）投進2顆三分，拿下19分、8助攻，巴特勒則拿下全場最高21分、8籃板。勇士首節就多點開花，柯瑞、巴特勒穩定取分，庫明加（Jonathan Kuminga）也有多次弱側邊單打得手，勇士一度取得27：12、最大15分差優勢，但快艇後續由「大鬍子」哈登（James Harden）搶攻、多次站上罰球線，在第二節上半場讀秒階段投進超大號三分，率領快艇半場反倒以49：46逆轉領先。勇士於下半場開打加強防守，柯瑞有三分進帳，巴特勒則擔任控球前鋒穩定球隊局勢，兩隊半場進攻的得分效率差距大，儘管快艇換上老船長保羅（Chris Paul），嘗試把進攻打快，但失誤影響，單節勇士打出18分差距，三節打完再度取得15分領先。末節勇士持續壓制快艇，在倒數4分37秒時，勇士靠著15：7攻勢，將比分拉開至超過20分，比賽提前進入垃圾時間，終場勇士以98：79擊敗快艇，奪下本季第4勝。本戰最大關鍵在於三分效率，勇士全場用37.8%命中率投進17顆外線，反觀快艇全場33投僅6中，命中率18.2%，勇士等於光靠三分就淨勝超過30分。數據方面，柯瑞投進2顆三分，拿下19分、8助攻，巴特勒則為全場最高21分、8籃板，快艇方面，哈登攻下20分、4助攻，但下半場1分未得，另名球星雷納德（Kawhi Leonard）18分、5籃板。