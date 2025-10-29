我是廣告 請繼續往下閱讀

▲粿粿（左）、范姜彥豐（右）婚變引發各界關注。（圖／翻攝自粿粿臉書）

▲▼粿粿與王子於社群的對話十分曖昧，帶有暗示性字眼，令網友看得傻眼。（圖／翻攝自粿粿IG）

藝人粿粿與王子（邱勝翊）驚爆戀情，今（29）日稍早女方老公范姜彥豐揭發不倫內幕，接著粿粿、王子接連發聲，前者強調對方不實指控，後者則坦承與粿粿超過友誼界線，引發各界譁然，對此，有網友挖出粿粿、王子過往互動，公然於社群IG調情，粿粿留言：「papapa」，王子則回應「對啪啪啪情有獨鍾？」另一篇粿粿睡著短片，王子也不諱言：「睡覺應該是嘴巴張開」，帶有暗示性字眼，令網友看得傻眼。粿粿與王子的緋聞一觸即發，范姜彥豐指認2人暗地裡偷情，被信任的人所背叛，令他痛心不已，雪上加霜的是，有網友翻閱出粿粿與王子過往互動，發現2人時常公開曖昧調情，種種對話引發熱議。粿粿曾在王子的社群底下留言「papapa」，王子語帶曖昧地回：「對啪啪啪情有獨鍾？」另一篇粿粿睡著短片，王子也不諱言：「睡覺應該是嘴巴張開」；王子更曾標記粿粿說「有一天特別開心，我就不說是哪天了。沒看她這麼開心過。」如今看來一字一句，宛如明目張膽地調情，令人髪指。