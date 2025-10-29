我是廣告 請繼續往下閱讀

▲粿粿（中）和王子（右）遊歷美國時，互動十分親密。（圖／王子 邱勝翊 Prince Chiu YouTube）

▲粿粿（左）和王子（右）在影片中非常有默契，疑似就是戀愛的證據。（圖／王子 邱勝翊 Prince Chiu YouTube）

藝人粿粿與范姜彥豐自2022年結婚以來，雖然育有一女「小粿醬」，近年來卻屢屢爆發婚變，男方今（29）日拋出震撼彈，曝光兩人婚變內幕，控訴棒棒堂成員王子（邱勝翊）介入其婚姻，道德淪喪，對此王子緊急發聲致歉，但輿論已經發酵，網友挖出王子與粿粿一同遊美國的YouTube影片直呼，「細思極恐」、「根本就是外遇鐵證！」范姜彥豐今天稍早發布關於婚變內幕的影片，指控粿粿今年3月份與王子還有其他友人一同赴美旅遊，期間卻屢次搞失蹤，讓范姜彥豐聯繫不上人，粿粿還在返台後態度一百八十度大轉變，表示需要個人空間，還屢次夜不歸宿。後續范姜彥豐抓包粿粿「明確出軌」王子的鐵證，便和女方攤牌，給粿粿解釋的機會，豈料女方全盤否認，甚至對天發誓沒有對婚姻不忠，讓范姜彥豐坦言自己對她澈底失望，直呼：「那一刻我徹底的看清了這個人，交往6年結婚生子的對象居然可以當著我的面說謊、發誓。」隨著粿粿偷吃風波延燒，王子日前與粿粿、其他友人赴美旅遊的片段也被挖出，當時粿粿和王子坐在汽車後座，王子詢問粿粿下一站想去哪，「如果讓你們選擇下一站要去哪，你會想去哪？」粿粿也回應，「我是很Care（在意）旅伴的，所以我覺得去哪，對的人就可以。」對此王子馬上接話回覆，「難怪你這趟特別的開心！」讓粿粿開心回答，「你也是！」接著兩人更默契摀嘴喊道，「很好玩欸！」讓一旁的女星晏柔中露出難以言喻的尷尬神情，也讓網友紛紛痛批：「所以這群朋友就是看著粿粿跟王子出軌的目擊者嗎」、「這不就是活生生出軌影片的鐵證？」繼粿粿發聲回應范姜彥豐的指控後，王子稍早也在社群發文，向范姜彥豐、粿粿以及所有受影響的人致歉，「在得知女方協議離婚的過程中，從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式。」王子強調自己並非破壞他人家庭的人，但錯誤就是錯誤，沒有藉口。