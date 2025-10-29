我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王子（左）遭指戀上粿粿（右），稍早透過經紀公司道歉。（圖／翻攝自IG@prince_pstar、＠meigo.c）

藝人王子（邱勝翊）遭指介入范姜彥豐、粿粿婚姻，今（29）日下午發聲明表示與女方「超過了朋友間應有的界線」，間接認了與粿粿有過從甚密關係，晚間4時40分許，他透過經紀公司「喜鵲娛樂」二度道歉，「藝人對於私人層面處理不周一事，向社會大眾、相關當事人及支持的朋友，表達最真摯的歉意。」並懇求范姜彥豐及外界「讓事件能在理性與尊重的基礎上妥善處理。」