藝人王子（邱勝翊）遭指介入范姜彥豐、粿粿婚姻，今（29）日下午發聲明表示與女方「超過了朋友間應有的界線」，間接認了與粿粿有過從甚密關係，晚間4時40分許，他透過經紀公司「喜鵲娛樂」二度道歉，「藝人對於私人層面處理不周一事，向社會大眾、相關當事人及支持的朋友，表達最真摯的歉意。」並懇求范姜彥豐及外界「讓事件能在理性與尊重的基礎上妥善處理。」
🔺喜鵲娛樂聲明全文
此致
本公司旗下藝人 王子（邱勝翊） 近日因個人行為事件，佔用社會資源，深感抱歉，公司目前積極與藝人了解並確認相關情節。
藝人對於私人層面處理不周一事，向社會大眾、相關當事人及支持的朋友，表達最真摯的歉意。
本公司對此事件深感遺憾，誠心向各界致歉，藝人必定以誠懇態度深切反省，並承擔應有之責任，懇請社會大眾給予空間與時間，讓事件能在理性與尊重的基礎上妥善處理。
喜鵲娛樂股份有限公司
2025年10月29日
🔺資料來源－
粿粿IG、王子IG、范姜彥豐IG
更多「范姜粿粿婚變」相關新聞。