藝人王子（邱勝翊）今（29）日遭范姜彥豐指控介入他與粿粿（江瑋琳）婚姻，不久後王子也發長文認了與粿粿有過從甚密關係，「超過了朋友間應有的界線」，但卻否認自己破壞他人家庭，讓外界看得一頭霧水。而對此，陳沂也於Facebook發表自己想法，認為王子邏輯矛盾。
陳沂發文點出范姜彥豐、粿粿與王子3人分別發出的聲明，其中在王子的聲明中，陳沂表示：「強調他不是破壞別人家庭的人，但確實超出朋友的界線。不是啊，那不就是破壞？也太邏輯矛盾了吧？」讓她忍不住傻眼直呼「好好道歉很難嗎？」陳沂也開酸王子，「是說，王子在演藝圈的代表作是什麼啊？沒有當兵跟破壞別人家庭嗎？」
王子貼文邏輯矛盾 網友全看傻
貼文公開後，網友也再度展開討論，「我看完也在思考，正常人都覺得這邏輯…他真的知道他在打什麼嗎」、「這個聲明承認的太不乾脆，更覺得這個人很差勁」、「超出界線不就是承認了嗎」、「真的超矛盾的文」等。
粿粿發文反駁范姜彥豐 王子認了超過朋友界線
范姜彥豐發文指控粿粿出軌王子後，粿粿與王子先後發文回應，粿粿先表示：「這段婚姻的結束，我一直盡力以理性與誠意溝通。協議談了很久，由於對方提出的離婚金額超出了我的負擔，協商破裂及無預警的影片，說了許多與事實不符的內容，我不想以情緒對抗情緒，我會把完整事實清楚整理給大家。身為一個母親，我會負起該負的責任，不會隱瞞或誤導任何人」，並透露離婚事宜已交給律師處理，並沒有正面提到出軌指控。
而王子也隨後發文，「我不是破壞家庭關係的人，這也不是一段長久隱瞞的情感，更不存在任何不當企圖或預謀，在得知女方協議離婚的過程中，從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式」，並向范姜彥豐道歉，認了自己與粿粿過從甚密引發各界譁然。
資料來源：陳沂FB
📌看更多范姜彥豐、粿粿婚變相關新聞
我是廣告 請繼續往下閱讀
貼文公開後，網友也再度展開討論，「我看完也在思考，正常人都覺得這邏輯…他真的知道他在打什麼嗎」、「這個聲明承認的太不乾脆，更覺得這個人很差勁」、「超出界線不就是承認了嗎」、「真的超矛盾的文」等。
粿粿發文反駁范姜彥豐 王子認了超過朋友界線
范姜彥豐發文指控粿粿出軌王子後，粿粿與王子先後發文回應，粿粿先表示：「這段婚姻的結束，我一直盡力以理性與誠意溝通。協議談了很久，由於對方提出的離婚金額超出了我的負擔，協商破裂及無預警的影片，說了許多與事實不符的內容，我不想以情緒對抗情緒，我會把完整事實清楚整理給大家。身為一個母親，我會負起該負的責任，不會隱瞞或誤導任何人」，並透露離婚事宜已交給律師處理，並沒有正面提到出軌指控。
而王子也隨後發文，「我不是破壞家庭關係的人，這也不是一段長久隱瞞的情感，更不存在任何不當企圖或預謀，在得知女方協議離婚的過程中，從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式」，並向范姜彥豐道歉，認了自己與粿粿過從甚密引發各界譁然。
資料來源：陳沂FB
📌看更多范姜彥豐、粿粿婚變相關新聞
粿粿遭范姜彥豐爆出軌！王子致歉口徑不一致 IG被灌爆：間接打臉
范姜彥豐險遭粿粿引導放棄婚後財產！粉絲嘆比Andy還慘：人財兩失
更多「范姜粿粿婚變」相關新聞。