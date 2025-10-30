中華職棒36年台灣大賽日前落幕，休賽季看點除了FA市場外，宣告挑戰旅外的選手動向也成為焦點。味全龍「龍之子」徐若熙昨（29）日行使旅外球員資格，宣告挑戰海外職棒，同一時間，統一7-ELEVEn獅重砲林安可的動向也備受關注。日媒報導，太平洋聯盟埼玉西武獅隊已將林安可視為補強人選。
西武獅鎖定林安可 目前補強「強力左打砲」
據日媒《日刊體育》報導，埼玉西武獅隊鎖定林安可，將其視為明年球季洋將潛在人選。報導指出，西武隊新秀渡部聖彌明年球季預計從左外野移防三壘，加上隊上右打者偏多，「強力左打外野手」成為補強重點，而林安可的條件完全符合西武隊戰力需求。
目前西武隊確定續留右打洋砲奈文（Tyler Nevin），本季出賽137場，敲出141安、21轟、63分打點，打擊率2成77。另外2位右打洋砲塞德諾（Leandro Cedeno）、戴維斯（J.D. Davis）去留則是未定。
對於洋將補強，西武隊球團本部長廣池浩司表示，「我們還要觀察市場上會出現哪些選手。這2名洋將的表現並非全然令人滿意，但他們的實力我們都了解，目前還在評估中，距離保留期限還有時間。」
由於林安可不只受到日職1隊關注，《日刊體育》認為，等林安可宣布行使旅外球員資格時，可能會有引發多支日職球團爭奪。
林安可已表達旅外意願 獅隊：「密切注意動態」
28歲的林安可本季出賽90場，敲出105安、23轟、73分打點，打擊率3成18。去年世界12強賽，林安可曾在複賽交手日本時，從千葉羅德海洋隊後援投手橫山陸人手中敲出1支超深遠全壘打。
雖然林安可尚未宣告行使旅外資格，但獅隊領隊蘇泰安證實林安可有旅外意願，「由於行使旅外球員的日期才剛開始，依聯盟規章尚有10個工作天的時間，球團後續會再密切注意此動態。」
