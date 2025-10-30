我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇隊在今（5）日於主場迎戰多倫多藍鳥的世界大賽第5戰，道奇隊右外野手「西語老師」赫南德茲（Teoscar Hernández）再度成為焦點，卻不是因為其豪邁的長打火力，而是一次致命的守備失誤。他一次錯誤判斷滑接失誤，多送給對手壘包，導致最後丟分。前日本代表外野手、現任球評多村仁志看得直搖頭，痛批：「那球應該用身體擋下來！」道奇先發史奈爾（Blake Snell）首局就被藍鳥打出史上首次開局「背靠背」開轟，陷入0：2落後。第3局「Kike」赫南德茲（Enrique Hernández ）轟出陽春砲追近比分，但第4局藍鳥再度抓住機會擴大領先。藍鳥打者（Dalton Varsho瓦修）擊出右外野飛球，赫南德茲選擇全速衝刺滑接、而非穩穩擋住球，卻未能掌握，球滾到後方形成三壘安打，隨後克萊門特（Ernie Clement）補上一支中外野犧牲飛球，讓藍鳥再添關鍵保險分。曾效力橫濱與軟銀、並代表日本參加2006年首屆WBC的多村仁志，在Amazon Prime轉播中直言：「那顆球他可能以為能接到，但最終沒趕上，這種情況就該用身體擋下來，不該讓球滾到後面去。」他指出，赫南德茲的判斷錯誤直接導致失分，是關鍵防守漏洞。這次失誤也讓網路球迷群情激憤，紛紛留言狠批：「赫南德茲守備太多失誤了！」、「這都接不住，真是無藥可救」、「這球滾到後方害對方上三壘，還被打犧牲飛…」、「真的是糟糕透頂的防守」、「赫南德茲守備完全是短板」。這場比賽同時寫下歷史，藍鳥在世界大賽開局就打出先頭兩打者連續全壘打，成為史上首支達成此紀錄的球隊。據ESPN記者Buster Olney指出，這是史奈爾職業生涯首次在首局被連續打兩發全壘打。