▲王子（左）被爆與粿粿（右）大搞婚外情後。（圖／王子 邱勝翊 Prince Chiu YouTube）

粿粿、范姜彥豐婚變消息震驚演藝圈，而粿粿偷吃對象還是「棒棒堂」成員邱勝翊（王子），《NOWNEWS今日新聞》獨家掌握消息，兩人目前正在打離婚官司，范姜彥豐手上握有粿粿出軌證據，求償1200萬元，贍養費另計，但粿粿只願意付500萬元，兩人對價碼談不攏，就如同粿粿聲明中提到的協商破裂，才會鬧上檯面。對此粿粿隸屬的好看娛樂副總王貞妮回應，「我問一下她，她的細節我不清楚。」范姜彥豐昨（29）日在IG毀滅式爆料粿粿和王子出軌，粿粿也在第一時間發表聲明，表示兩人協議談了很久，但范姜彥豐提出的離婚金額超出了她的負擔，造成協商破裂，並否認范姜彥豐的爆料，《NOWNEWS今日新聞》獨家掌握消息，范姜彥豐向粿粿求償1200萬元，贍養費另計，但粿粿只有500萬元。而被冠上「小王」罵名的王子，在第一時間發表聲明切割，表示自己在得知粿粿鬧離婚時，出於心疼和關心，才會給出超過朋友界線的安慰，並向社會大眾以及范姜彥豐道歉，想來是沒有要幫粿粿出這筆錢。對此，記者致電給粿粿所屬的好看娛樂副總王貞妮，王貞妮接到電話，馬上就知道記者來意，無奈吐：「哎呀，我現在沒辦法多回應什麼，對啊。」記者接著詢問爆料內容，王貞妮則耐心聽完，「好，我再問一下她，她的細節我不清楚。」謝謝大家的關心這段婚姻的結束我一直盡力以理性與誠意溝通。協議談了很久由於對方提出的離婚金額超出了我的負擔協商破裂及無預警的影片說了許多與事實不符的內容我不想以情緒對抗情緒我會把完整事實清楚整理給大家。身為一個母親我會負起該負的責任，不會隱瞞或誤導任何人。不好意思佔用大家時間但關於今日各界的關心想和大家說明並致歉對當事人造成困擾也讓許多人失望向當事人以及所有受到影響的人表達最真誠的歉意我不是破壞家庭關係的人這也不是一段長久隱瞞的情感更不存在任何不當企圖或預謀在得知女方協議離婚的過程中從一個單純傾聽者漸漸過度關心超過了朋友間 應有的界線雖出於心疼與關心但不是應有的表達方式錯誤就是錯誤 沒有藉口未來我會更謹慎反省並改進自己很抱歉讓支持我的朋友擔心失望再次向范姜、粿粿 以及所有被牽連的人親友致上我最誠懇的歉意對不起