亞特蘭大老鷹隊主控崔楊（Trae Young）在與布魯克林籃網的比賽中不幸受傷離場，初步診斷為右膝扭傷，儘管暫時排除了前十字韌帶（ACL）撕裂的可能，但仍需進一步核磁共振（MRI）檢查，以確認是否涉及內側副韌帶（MCL）損傷。運動醫學專家Brian Sutterer認為崔楊應該不是ACL傷勢，自己不太擔心，儘管如此崔楊還是有可能因此缺席比賽。事件發生於首節，隊友蓋伊（Mouhamed Gueye）在一次爭搶中摔倒，側撞上崔楊的右膝。當下他立刻痛苦倒地抓住膝蓋，隨後短暫回到場上，但在第一次嘗試加速時明顯無法支撐，隨即主帥斯耐德（Quin Snyder）喊出暫停將他換下。球團隨後宣布，崔楊確定不會回歸本場比賽。根據運動醫學專家Brian Sutterer博士的分析，這次碰撞屬於外側撞擊導致的「外翻力」（valgus force），容易拉扯膝蓋內側韌帶（MCL）。同時，崔楊受力時腳踝也發生內翻，增加MCL受損風險。Sutterer指出，若為MCL扭傷通常不需手術，且該部位血液循環良好，有助於自然修復。康復期約2至4周；但若不幸為ACL撕裂，則將面臨整季報銷。值得慶幸的是，他觀察崔楊膝蓋的彎曲與受力姿勢後認為「與ACL傷勢並不一致」，雖然未完全排除，但表示「並不太擔心」。老鷹近期飽受傷兵困擾，前鋒強森（Jalen Johnson，腳踝）、狀元新秀里薩謝（Zaccharie Risacher，腳踝）及新加盟的波爾津吉斯（Kristaps Porziņģis，流感）皆曾因傷缺陣。此役三人雖回歸，但崔楊的受傷再度重創球隊士氣。現年27歲的崔楊，本季場均攻下20.8分與9.5助攻，是老鷹進攻的絕對核心。球隊目前戰績僅1勝3敗，若他需長期休養，勢必對老鷹的競爭力造成嚴重影響。根據ESPN記者Tim Bontemps的最新報導，初步檢查確認崔楊的ACL未受損，但仍將於明晨接受MRI，以確定是否為MCL拉傷或其他軟組織傷勢。球迷只能祈禱，這位四屆全明星控衛能早日康復重返賽場。