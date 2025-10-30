我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇隊在世界大賽第5戰再度陷入「第七局魔咒」，7局上竟發生前所未見的崩盤場面，全隊單局出現3次暴投（wild pitch），成為世界大賽史上首支在單局出現3暴投的球隊，讓主場球迷目瞪口呆。同時也寫下了世界大賽至1903年開始，121年來唯一的不名譽紀錄。前大聯盟球員、日本NHK球評田口壯也批評，這樣的表現實在太難看了。比賽進行至7局上，道奇仍以1：3落後。先發投手史奈爾（Blake Snell）在投出116球後體力明顯下滑，面對兩出局、一三壘有人的危機，總教練羅伯斯（Dave Roberts）上場換投，改由右投恩里克斯（Edgardo Henriquez）接手。然而災難隨即降臨，恩里克斯對藍鳥重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）投出的第6球偏離捕手方向，滾入一壘側界外區成為暴投，三壘跑者趁機衝回本壘再下一城。這已是道奇本局第3次暴投。此前史奈爾就在同局兩度失控，導致跑者連續推進。羅伯斯當下在休息區雙手交叉、滿臉苦笑，現場球迷也傳出陣陣嘆息。據數據機構Opta Stats指出，這是世界大賽史上首次出現單局3暴投的球隊。社群媒體上瞬間掀起嘲諷浪潮，球迷留言：「LAD一局3暴投送分太誇張」、「道奇這隊今天完全失控」、「打線不打、投手還自爆，這比悲劇還悲劇」。日本NHK球評田口壯也在轉播中直言：「這真的很難看。那種直球居然能拉到地上，完全失去控球感。」、「投手偶爾會有這種狀況，但在世界大賽這樣出現三次，真的太辛苦了。」這已是道奇連兩場在第七局崩盤。前一戰他們同樣在該局連續投手調度失靈，被藍鳥攻下4分大局。本戰重演噩夢，史奈爾首局被連續敲全壘打，雖中段回穩，卻在第七局被自己的暴投與繼任投手的失誤徹底擊潰。