男星王子（邱勝翊）昨（29）日遭指控介入好友粿粿與范姜彥豐的婚姻，成為第三者，引發軒然大波。而王子的個人爭議也被挖出，今年1月時他被爆料，爽住好友昆凌的5千萬豪宅，不用付租金，只需負擔水電、管理費。而王子今年初才提到，自己經營的5項副業年收入破億，不少人好奇他為何不自己買房，原因恐與王子父親欠下的千萬債務有關；他過去與弟弟邱宇辰（毛弟）為幫爸爸還債，資產難以累積。
副業多達5項 王子自爆年收破億
王子從棒棒堂男孩出道後，2013年底自創服飾品牌，開始經營副業，近年還進軍美業，成為「大立美」主理人，加上投資毛弟的服裝品牌，及電動牙刷、手機殼等，副業多達5項。王子今年1月5日受訪時就鬆口，旗下副業年收入總額確實有破億，但這是還沒扣掉成本的進帳，他當時也以好老闆姿態表示會發給員工平均2-3個月的年終獎金，看起來經商有道。
王子兄弟檔遭爆爽住昆凌豪宅 4年省864萬
不過隔沒1個禮拜，王子就被週刊爆料，和邱宇辰免費住在好友昆凌的豪宅，原來王子這幾年儘管有在賺錢，但依舊沒有買房，在台北一直都是租屋生活的。據悉，昆凌名下這間價值5千萬元的內湖豪宅在6年前購入，本來是要買給媽媽住的，但媽媽沒搬來，所以她大方將房子借給王子兄弟居住。
有知情者爆料，王子及毛弟每月僅須負擔水電費、管理費，就可享有黃金地段的高檔豪宅設施，有三面環山的優美風景和頂樓的無邊際游泳池，若以每月18萬元的租金來算，2人入住4年已經省了864萬元。針對此事，王子經紀人當時只回應，「不過問藝人私事，謝謝」，並未正面否認。
家庭欠債壓力大 王子兄弟替父還千萬
至於王子兄弟檔為何出道多年遲遲沒有買房，或許與他們的家庭背景有關。王子、毛弟的爸爸過去因經商失敗欠債無數，兄弟二人出道以來已經替爸爸還了上千萬債務；據傳爸爸後來還欠下高利貸，地下錢莊的人甚至直接找上王子當時的唱片公司討錢，讓兄弟二人財務壓力頗大，所以多年來才遲遲未買房。
粿粿3年前答應范姜彥豐求婚！王子反應被挖出 粉絲驚：細思極恐
