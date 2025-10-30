我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）多倫多藍鳥重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）在世界大賽第5戰再次成為比賽焦點，他首局就擊出關鍵全壘打，帶領藍鳥以6：1擊敗洛杉磯道奇，將系列賽戰局拉成3勝2敗聽牌。賽後，小葛雷諾賽後在接受日本NHK訪問時，以一段流暢的日文「アリガトウゴザイマス（謝謝）」向日本球迷致意，引發熱議。比賽於美國當地29日（台灣時間30日）在洛杉磯道奇球場進行，藍鳥開局就火力全開，首棒施耐德（Davis Schneider）敲出首球全壘打，緊接著小葛雷諾在第2球再度開轟，締造世界大賽史上首次「開賽兩連轟」的紀錄，瞬間讓全場震撼。這發全壘打也是他連兩戰開轟、個人在本次季後賽的第8支全壘打，徹底奠定藍鳥的進攻節奏。小葛雷諾今天3打數敲出1支安打，也就是這發全壘打，有1分打點。賽後，小葛雷諾接受日本NHK場邊專訪，他先是微笑著以流暢的日文說出「謝謝」作為開場問候。被問到對於勝利的感想時，他表示：「雖然能再度開轟很開心，但我最開心的是球隊贏球。」「我一直專注在『享受比賽、同時全力爭勝』，這樣的心態讓我維持好的狀態。」談到系列賽即將回到主場多倫多、距離世界冠軍僅一步時，小葛雷諾信心滿滿地說：「回到家後要好好休息，下一戰一定要贏，成為世界冠軍！」最後他再度揮手，用一句「謝謝」作結，展現親切一面。這並非小葛雷諾第一次出現在NHK鏡頭前。早在2023年西雅圖全明星賽時，他就曾在大谷翔平受訪時「惡作劇亂入」，在鏡頭後方點頭附和，讓日本球迷印象深刻。如今，他已從「搞笑亂入者」成為帶領藍鳥聽牌的關鍵人物。