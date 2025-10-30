我是廣告 請繼續往下閱讀

▲樂天桃猿11月2日舉辦封王遊行，路線從球場為起點，中點則是市府廣場。（圖／樂天桃猿提供）

▲樂天桃猿11月2日舉辦封王遊行，遊行結束後，將進行簽名會。（圖／樂天桃猿提供）

樂天桃猿27日在中華職棒36台灣大賽以4勝1敗擊退中信兄弟，成功奪下2025年年度總冠軍，實現「桃猿制霸」，為慶祝這份喜悅，球團將於11月2日在桃園市舉辦「樂天桃猿封王遊行暨簽名會」，預計從樂天桃園棒球場出發，一路至桃園市政府廣場，與球迷朋友一同慶祝總冠軍榮耀。此次封王遊行的詳細路線及時程：13：00從樂天桃園棒球場出發 → 途經中豐北路、中央西路、新生路、元化路（經SOGO銀河廣場）、延平路（經中壢仁海宮）接中華路往桃園方向 → 龍安街接大興西路 → 經國路接春日路 → 三民路（經桃園體育局與田徑場）→ 復興路（經慈護宮）往市府 → 接縣府路，預計15：00抵達桃園市政府廣場。抵達市府廣場後，樂天女孩將帶來精彩開場表演，並有市長致詞等慶祝活動，韓援廉世彬也將在市政府與大家同樂，最後於 16：10開始選手簽名會。為配合本次慶祝活動，遊行沿線將實施交通管制，建議用路人提前規劃行程或避開管制路段，造成不便敬請見諒。歡迎大家熱情參與，一同迎接冠軍隊伍。為確保活動順暢與安全，遊行車隊將以慢速通過市區，過程中不會駐足簽名或合影，敬請球迷朋友配合現場指揮人員引導，切勿追逐或進入車道，以維護自身及他人安全。簽名會資格方面，金猿會員可憑LINE@預先發送之電子券優先入場，一般球迷則可於當日13：00起在市府廣場商品部，消費滿2,000元即可獲得球員簽名會號碼牌乙張（可累贈），限量兩百張，發完為止。詳細簽名會規範與出席名單請參考樂天桃猿官方公告。古久保健二、川岸強、鄭兆行、林政億、許躍騰、翁克堯、劉品辰、洪全億。林泓育、林立、林智平、余德龍、黃子鵬、陳冠宇、王志煊、莊昕諺、朱承洋、陳柏豪、蘇俊璋、陳克羿、邱駿威、林子崴、宋嘉翔、張閔勛、嚴宏鈞、成晉、林政華、陳晨威、梁家榮、鍾玉成、林子偉、林承飛、何品室融、李勛傑。猿氣、大聖、Aby、GGG、Rina、壯壯、阿杰、苡萱、艾融、曲曲、筠熹、岱縈、卉妮、孟潔、琳妲、若潼、宋宋、熊霓、穎樂、芷軒、Nikki、小紫、高橋佳帆、溫妮、沈珈妤、Kira、崔荷潾、Mika、彭彭、笑笑、丘薆、陳伊、曉帆、筱晴（市政府）、禹菡（市政府）、廉世彬（市政府）。