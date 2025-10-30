藝人王子（邱勝翊）捲入粿粿、范姜彥豐婚變風波，昨（29）日發出聲明道歉，坦承2人超過朋友間應有的界線，其良好形象崩毀，演藝工作受創，原訂11月1日將出席香氛品牌一日店長活動，今（30）日稍早品牌方發聲證實取消，「一日店長活動前兩週已經因為檔期先行取消，感謝大家關心，謝謝。」雖說強調是2週前便取消，不過還是讓人聯想到王子陷情感、閃兵風波等爭議。
王子原定11月1日出席一日店長活動，如今確定行程取消，品牌方稍早向《NOWNEWS今日新聞》回應：「一日店長活動前兩週已經因為檔期先行取消，感謝大家關心，謝謝。」
「棒棒堂」才剛經歷威廉、小杰閃兵風波，王子又爆戀上粿粿，引發各界撻伐，其原訂11月16日的上海演唱會也取消，「我們深表遺憾與歉意，由衷地感謝各位觀眾的支持與理解！」
對於種種以上消息，《NOWNEWS今日新聞》記者求證王子，其經紀人尚未做出回應。
🔺王子邱勝翊音樂會上海站取消公告
親愛的粉絲朋友們：
感謝大家對本次音樂會的關注與支持，我們遺憾的告知大家，原定於2025年11月16日在交通銀行前遊31演藝中心裡匣子舉辦的「The Moment of ove：王子邱勝翊音樂會上海站」演出取消。所有已購票的觀眾，可透過原購票管道處理已購訂單。
申請退票：您無需操作，自公告發布之時起7-10個工作天，原購票平台(大麥、票星球、貓眼、攜程旅行等)將為您原路退款；先前已退款的用戶(如有退款手續費扣除)，請聯絡原購票平台(大麥、票星球、貓眼、攜程旅行等)線上客服，申請退款手續費退回；對於此次演出取消給大家造成的不便,我們再次深表遺憾與歉意。在此，由衷的感謝各位觀眾的支持與體諒！
上海魔方泛文化演藝有限公司
🔺資料來源－
粿粿IG、王子IG、范姜彥豐IG
