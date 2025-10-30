我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王子（如圖）原定11月1日出席一日店長活動，如今確定行程取消。（圖／翻攝自王子IG@prince_pstar）

對於種種以上消息，《NOWNEWS今日新聞》記者求證王子，其經紀人尚未做出回應。

▲王子上海演唱會取消。（圖／翻攝自魔方演藝）

藝人王子（邱勝翊）捲入粿粿、范姜彥豐婚變風波，昨（29）日發出聲明道歉，坦承2人超過朋友間應有的界線，其良好形象崩毀，演藝工作受創，原訂11月1日將出席香氛品牌一日店長活動，今（30）日稍早品牌方發聲證實取消，「一日店長活動前兩週已經因為檔期先行取消，感謝大家關心，謝謝。」雖說強調是2週前便取消，不過還是讓人聯想到王子陷情感、閃兵風波等爭議。王子原定11月1日出席一日店長活動，如今確定行程取消，品牌方稍早向《NOWNEWS今日新聞》回應：「一日店長活動前兩週已經因為檔期先行取消，感謝大家關心，謝謝。」「棒棒堂」才剛經歷威廉、小杰閃兵風波，王子又爆戀上粿粿，引發各界撻伐，其原訂11月16日的上海演唱會也取消，「我們深表遺憾與歉意，由衷地感謝各位觀眾的支持與理解！」