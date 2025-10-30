藝人粿粿、王子（邱勝翊）被范姜彥豐踢爆地下情，介入婚姻疑雲引發軒然大波，網紅直播主Toyz（劉偉健）經營的手搖店「拾汣茶屋」緊抓時事話題，今（30）日下午4時許推出全新飲品「小王秘蜜粿果綠」，一杯新台幣65元，以綠茶為基底，加入粉粿、椰果等配料，看準商機全門市開賣。
拾汣茶屋今稍早透過官方社群Threads，發布最新消息，搭上「王子、粿粿祕戀」火紅話題，推出新飲品「小王秘蜜粿果綠」，文案大玩諧音哏與嘲諷，「一起甜甜渡過秘蜜的夜晚；拾汣茶屋最會亂調的員工小王精心設計；甜而不膩秘藏蜂蜜；椰果+粉粿雙重爽Q！好吃不黏牙！」
事實上，這並非拾汣茶屋首次趁著時事題進行銷售，早在今年3月YouTuberAndy和家寧因財務問題鬧翻後，便推出「張家檸檬綠茶」，大玩消費心態，同月沒多久，針對家寧媽媽曾淑惠卷款爭議，再推出「清茶珍淑薈」飲品，讓大批網友直呼佩服行銷手法，看準商機相當趣味。
粿粿IG、王子IG、范姜彥豐IG、拾汣茶屋官方Threads
粿粿IG、王子IG、范姜彥豐IG、拾汣茶屋官方Threads
